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Amerika yine İsrail'i besliyor: Orta Doğu'ya ilave savaş uçağı hazırlığı!

ABD'nin gazını arkasına alarak bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'e bir destek daha geliyor! Amerikan medyası ABD'nin İsrail'i savumak için Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları gönderme hazırlığında olduğunu yazdı. NYT'ye konuşan ABD'li bir yetkili ABD'nin bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 18:44 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 19:01
Amerika yine İsrail’i besliyor: Orta Doğu’ya ilave savaş uçağı hazırlığı!

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İsrail, 30-31 Temmuz'da önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurup Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuat Şükrü'yü öldürdü sonra da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.

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ABD'den aldığı gazla bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'e bir destek daha geliyor!

ABD SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERECEK
ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, İran ve vekillerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık İsrail'e saldırı düzenleme tehditlerine yanıt olarak ABD'nin Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını belirtti.

NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, savaş hazırlığını artırmak, ABD askerlerini ve müttefiklerini İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için "gerekli önlemleri" aldığını söyledi.

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"ÇATIŞMAYI TIRMANDIRIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNMEDEN..."
Askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Orta Doğu'ya "mümkün olduğunca çabuk" şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.

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