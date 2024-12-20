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Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı! Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kimliği ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişi aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürdü. İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlardan 15'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırganın kimliği ve yakalanma anına ait görüntüler de yayımlandı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 08:19
Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kimliği ortaya çıktı

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    Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan 15'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    TÜRK VATANDAŞI VAR MI?
    Yaralananalar arasında Türk vatandaşı olmadığı bilgisine ulaşıldı.

    Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına araçlı saldırı gerçekleştirildi. (AA)Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına araçlı saldırı gerçekleştirildi. (AA)

    400 METRE BOYUNCA ARACINI SÜRDÜ
    Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında saat 19.04 civarında meydana geldi. Koyu renkli bir BMW olduğu bildirilen aracın sürücüsü Noel pazarında en az 400 metre boyunca aracını kalabalığın üzerine sürdü.

    1974 doğumlu Suudi Arabistan kökenli olduğu ortaya çıktı. Saldırganın 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığı ifade edildi.

    Almanya'daki Noel pazarına araçlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı. Almanya'daki Noel pazarına araçlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklandı.

    SALDIRGAN DOKTOR
    Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haselhoff'a saldırganın Saksonya-Anhalt'ta çalışan bir Suudi doktor olduğunu belirtti.

    Saldırganın Saksonya-Anhalt'ta çalışan bir Suudi doktor olduğunu öğrenildi.Saldırganın Saksonya-Anhalt'ta çalışan bir Suudi doktor olduğunu öğrenildi.

    PATLAYICI BULUNDU
    Alman yayın kuruluşu MDR, aracın içinde şüpheli bir patlayıcı cihazın bulunduğu bilgisini paylaştı.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. (AA)Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. (AA)

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

    Almanya'da Noel pazarında araç dehşeti anı kamerada: En az 11 ölü!

    SALDIRGAN GÖZALTINDA
    Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını da açıkladı.

    Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendi. Bölgede ait metro ve ulaşım araçlarının çalışmadığı öğrenildi.

    GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
    Zeitung gazetesine konuşan bir görgü tanığı, Noel pazarının 'savaş alanına' döndüğünü söylerken, bir başka görgü tanığı ise aracın kalabalığın arasına daldığı sırada pazarın 'masalsı alanında' çok sayıda ailenin bulunduğunu söyledi.

    Saldırının ardından birçok eyalette Noel pazarları iptal edildi. (AA)Saldırının ardından birçok eyalette Noel pazarları iptal edildi. (AA)

    Saldırının ardından birçok eyalette Noel pazarları iptal edildi.

    Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

    Almanya'da Noel pazarında dehşet saçan saldırganın yakalanma anı kamerada

    "TÜM DÜŞÜNCELERİMİZ KURBANLAR VE AİLELERİYLE"

    Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti. Scholz, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Güvenlik makamları olayın arka planını açıklığa kavuşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Scholz'un Magdeburg'taki olay mahallini ziyaret edeceği öğrenildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

    "GÖRÜNTÜLER BENİ DERİNDEN SARSTI"

    Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da X'teki hesabından, "Magdeburg'dan gelen görüntüler beni derinden sarsıyor. Noel pazarında birlikte vakit geçirmek isteyen aileler ve arkadaşları için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Acil servislere ve yardımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

    DEAŞ SALDIRISI MI?
    Olayın ardından DEAŞ saldırısı olma ihtimali akıllara geldi.

    Almanya'da Noel pazarında gerçekleşen saldırı DEAŞ saldırısı mı?

    TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA MESAJI

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

    "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz"

    İNGİLTERE VE İRLANDA BAŞBAKANLARI'NIN KINAMA MESAJI

    İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Magdeburg'da yaşanan korkunç saldırı nedeniyle dehşete düştüm." değerlendirmesinde bulundu.

    Starmer, düşüncelerinin, saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirterek, "Alman halkıyla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

    İrlanda Başbakanı Simon Harris de X'teki paylaşımında, Magdeburg'da yaşananların şok edici olduğunu dile getirerek, "Mağdurlar, aileleri ve duruma müdahale eden herkes için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Öte yandan İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Magdeburg'da yaşayan İrlanda vatandaşlarına yerel makamların açıklamalarını takip etmeleri çağrısını yaptı.

    2016'DA BAŞKA BİR SALDIRI DAHA OLMUŞTU
    Berlin'in batısında yer alan Magdeburg, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olup yaklaşık 240.000 kişilik bir nüfusa sahip. Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

    Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

    Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu yılki Noel pazarları için somut bir tehdit belirtisi bulunmadığını, fakat dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.

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