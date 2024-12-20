Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kimliği ortaya çıktı

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU Zeitung gazetesine konuşan bir görgü tanığı, Noel pazarının 'savaş alanına' döndüğünü söylerken, bir başka görgü tanığı ise aracın kalabalığın arasına daldığı sırada pazarın 'masalsı alanında' çok sayıda ailenin bulunduğunu söyledi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

Saldırının ardından birçok eyalette Noel pazarları iptal edildi. (AA)

Saldırının ardından birçok eyalette Noel pazarları iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Huzurlu bir Noel beklentisi Magdeburg'dan gelen haberlerle aniden kesintiye uğradı. Bu korkunç suçun tüm arka planı henüz açıklığa kavuşmuş değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Tüm acil servislere çabaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"TÜM DÜŞÜNCELERİMİZ KURBANLAR VE AİLELERİYLE"

Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti. Scholz, "Acil servisler yaralılarla ilgilenmek ve hayat kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Güvenlik makamları olayın arka planını açıklığa kavuşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz'un Magdeburg'taki olay mahallini ziyaret edeceği öğrenildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, X'ten yaptığı açıklamada, Magdeburg'dan gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

"GÖRÜNTÜLER BENİ DERİNDEN SARSTI"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da X'teki hesabından, "Magdeburg'dan gelen görüntüler beni derinden sarsıyor. Noel pazarında birlikte vakit geçirmek isteyen aileler ve arkadaşları için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Acil servislere ve yardımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

DEAŞ SALDIRISI MI?

Olayın ardından DEAŞ saldırısı olma ihtimali akıllara geldi.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz"

İNGİLTERE VE İRLANDA BAŞBAKANLARI'NIN KINAMA MESAJI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Magdeburg'da yaşanan korkunç saldırı nedeniyle dehşete düştüm." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, düşüncelerinin, saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirterek, "Alman halkıyla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de X'teki paylaşımında, Magdeburg'da yaşananların şok edici olduğunu dile getirerek, "Mağdurlar, aileleri ve duruma müdahale eden herkes için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Magdeburg'da yaşayan İrlanda vatandaşlarına yerel makamların açıklamalarını takip etmeleri çağrısını yaptı.

2016'DA BAŞKA BİR SALDIRI DAHA OLMUŞTU

Berlin'in batısında yer alan Magdeburg, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olup yaklaşık 240.000 kişilik bir nüfusa sahip. Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu yılki Noel pazarları için somut bir tehdit belirtisi bulunmadığını, fakat dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.