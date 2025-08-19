Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da Zengezur Koridoru konusunda imzaladığı anlaşmanın ardından Ermenistan'a gitti.

Aliyev, Trump ve Paşinyan, Reuters

İRAN'DA ZENGEZUR PANİĞİ

"Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası" (TRIPP) olarak adlandırılan kara koridoru, eski düşmanlar Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu ayın başlarında Washington'da imzalanan anlaşmanın bir parçası.

Trump, anlaşmanın ABD'ye ulaşım koridorunun münhasır geliştirme haklarını verdiğini söyledi. Washington ayrıca, enerji, ticaret ve yapay zeka da dahil olmak üzere teknoloji alanlarında iş birliğini artırmak için her iki ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladı.

PEZEŞKİYAN ERMENİSTAN'A GİTTİ

Pezeşkiyan, pazartesi günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket etmeden önce, bölgedeki olası Amerikan şirketlerinin varlığını "endişe verici" olarak nitelendirdi ve devlet televizyonuna konuşurken "Bunu (Ermeni yetkililerle) tartışacağız ve endişelerimizi ifade edeceğiz." dedi.