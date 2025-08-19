PODCAST CANLI YAYIN

Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile attıkları imzanın ardından Ermenistan’a gitti. Trump, Paşinyan ve Aliyev, Zengezur Koridoru’nun açılması için imzaları atmıştı. Zengezur konusunda büyük panik yaşayan ve peş peşe olumsuz açıklamalar yapan Pezeşkiyan'ın bu ziyaret kapsamında Paşinyan hem de Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile görüşmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da Zengezur Koridoru konusunda imzaladığı anlaşmanın ardından Ermenistan'a gitti.

Aliyev, Trump ve Paşinyan, ReutersAliyev, Trump ve Paşinyan, Reuters

İRAN'DA ZENGEZUR PANİĞİ

"Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası" (TRIPP) olarak adlandırılan kara koridoru, eski düşmanlar Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu ayın başlarında Washington'da imzalanan anlaşmanın bir parçası.

Trump, anlaşmanın ABD'ye ulaşım koridorunun münhasır geliştirme haklarını verdiğini söyledi. Washington ayrıca, enerji, ticaret ve yapay zeka da dahil olmak üzere teknoloji alanlarında iş birliğini artırmak için her iki ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladı.

PEZEŞKİYAN ERMENİSTAN'A GİTTİ

Pezeşkiyan, pazartesi günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a hareket etmeden önce, bölgedeki olası Amerikan şirketlerinin varlığını "endişe verici" olarak nitelendirdi ve devlet televizyonuna konuşurken "Bunu (Ermeni yetkililerle) tartışacağız ve endişelerimizi ifade edeceğiz." dedi.

Aliyev, Trump ve Paşinyan, İHAAliyev, Trump ve Paşinyan, İHA

ZENGEZUR KORİDORU AÇILIYOR

Önerilen güzergah, Azerbaycan'ı İran sınırının yakınından geçerek Nahçıvan topraklarına bağlayacak. Tahran, Zengezur Koridoru olarak da bilinen transit güzergaha, ülkeyi Ermenistan ve Kafkasya'nın geri kalanından ayıracağı ve potansiyel olarak "düşman" yabancı güçleri sınırlarına yaklaştıracağı endişesiyle uzun süredir karşı çıkıyor.

Aliyev, Trump ve Paşinyan, AAAliyev, Trump ve Paşinyan, AA

TAHRAN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Anlaşmanın 8 Ağustos'ta imzalanmasından bu yana İranlı yetkililer, projenin ABD'nin "Kafkasya bölgesinde hegemonik hedeflere ulaşmak için" bir oyununun parçası olabileceğini söyleyerek Ermenistan'a yönelik uyarılarını artırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, pazar günü yaptığı açıklamada, konuyu "hassas" bir konu olarak nitelendirerek, Tahran'ın asıl endişesinin, bunun "bölgede jeopolitik değişikliklere yol açabileceği" olduğunu söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'ın "Rusya olsun ya da olmasın" bu girişimi engelleyeceğini söyledi.

Velayati, anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra devlete bağlı Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Trump'ın "Kafkasya'yı 99 yıllığına kiralayabileceği bir gayrimenkul parçası olarak gördüğünü" belirterek bölgenin "Trump'ın paralı askerlerinin mezarlığı" haline geleceğini söyledi.

MOSKOVA "İHTİYATLI" KARŞILADI

Moskova, anlaşmayı ihtiyatla karşılayarak bölgede istikrar ve refahı teşvik etme çabalarını desteklediğini belirtti.

WASHONGTON'DA İMZALAR ATILDI

Washington'daki üçlü zirvenin ardından Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

