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Akdeniz beşik gibi! Girit açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz beşik gibi sallanıyor... Sabah saat 07.01'de Girit açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Önceki akşam da yine Akdeniz açıklarında 4.2'lik sarsıntı kayıtlara geçmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 18:51 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:44
Akdeniz beşik gibi! Girit açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Girit açıklarında saat 07.01 sularında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı yerin 15 km derinliğinde gerçekleşti.




İşte depreme dair detaylar:

Büyüklük:5.0 (Ml)

Yer:Akdeniz

Tarih:2024-07-21

Saat:07:01:28 TSİ

Enlem:35.08833 N

Boylam:23.44639 E

Derinlik:15 km

AKDENİZ'DE 4.2'LİK DEPREM

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



6.82 KM DERİNLİKTE

Saat 18.38'de meydana gelen depremin 6.82 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2024.07.20 17:46:54 38.6273 39.4625 13.0 -.- 1.8 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.07.20 17:03:54 37.5145 37.0257 7.3 -.- 2.1 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 16:21:20 38.3337 37.3897 11.3 -.- 2.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 15:59:41 40.8670 31.0170 5.7 -.- 2.0 -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2024.07.20 14:47:46 37.1490 28.0220 14.8 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.07.20 14:16:37 36.3423 28.6065 17.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.20 12:24:19 38.0373 37.0562 5.3 -.- 2.9 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 11:41:56 37.9730 26.9497 4.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.07.20 11:08:45 40.4895 23.6662 9.4 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 10:15:41 39.5335 28.8772 19.1 -.- 1.9 -.- ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.07.20 10:11:55 37.0740 28.3728 16.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.20 09:19:41 38.2537 37.8102 5.0 -.- 2.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.20 08:26:57 38.6625 38.2610 5.4 -.- 1.8 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.20 08:08:44 40.4235 24.0592 3.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.07.20 07:34:41 37.9578 36.3532 14.2 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.20 07:05:19 36.2872 36.5908 28.8 -.- 1.6 -.- AKYAYLA-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.07.20 07:04:56 39.0218 30.0353 5.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2024.07.20 06:59:44 35.9982 25.0040 4.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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