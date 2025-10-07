Terörsüz Türkiye terörsüz bölge adımları kapsamında Suriye'de YPG/SDG'nin entegrasyonu için yeni hamle Şam'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatının gerekliliklerini yerine getirmezken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, elebaşı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya geldi.
KAPSAMLI ATEŞKES KARARI
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katılacağı belirtilen toplantının ardından Suriye Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra, YPG/SDG ile kapsamlı ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
GÜNDEM 10 MART MUTABAKATI
Toplantı Suriye geçiş hükümeti ile YPG/SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın maddelerinin uygulanması çabaları kapsamında gerçekleştirdi.
Toplantıya, Suriye Cumhurbaşkanı ile birlikte Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani'nin ve YPG/SDG tarafından ise Mazlum Abdi'nin yanı sıra elebaşlarından İlham Ahmed ve Rohilat Afrin katıldı.
ABDİ'DEN SONRA BARRACK'I KABUL ETTİ
Şara'nın Abdi ile görüşmesinin ardından Tom Barrack'ı kabul ettiği bildirildi. SANA'nın bildirdiğine göre Şara başkent Şam'da Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul etti.
Görüşmeye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El Şeybani, Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame katıldı.
Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.
BARRACK HASEKE'DE ELEBAŞLARIYLA POZ VERDİ
Barrack, dün YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine giderek örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi. Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.
Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.