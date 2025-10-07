PODCAST CANLI YAYIN

Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi! Gündem 10 Mart mutabakatı | Barrack da toplantıda

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara terörsüz bölge çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katılacağı bilinen toplantının başladığı bildirildi.

Giriş Tarihi:
Terörsüz Türkiye terörsüz bölge adımları kapsamında Suriye'de YPG/SDG'nin entegrasyonu için yeni hamle Şam'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatının gerekliliklerini yerine getirmezken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, elebaşı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya geldi.

ŞARA-ABDİ TOPLANTISI BAŞLADI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katılacağı bilinen toplantının başladığı bildirildi.

GÜNDEM 10 MART MUTABAKATI

Toplantı Suriye geçiş hükümeti ile YPG/SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın maddelerinin uygulanması çabaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, Suriye Cumhurbaşkanı ile birlikte Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani'nin ve YPG/SDG tarafından ise Mazlum Abdi'nin yanı sıra elebaşlarından İlham Ahmed ve Rohilat Afrin katılıyor.

Tom Barrack Haseke'de Abdi ile görüştü, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTom Barrack Haseke'de Abdi ile görüştü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BARRACK HASEKE'DE ELEBAŞLARIYLA POZ VERDİ

Barrack, dün YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine giderek örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi. Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.

Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.

