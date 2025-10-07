Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi! Gündem 10 Mart mutabakatı | Barrack da toplantıda

Terörsüz Türkiye terörsüz bölge adımları kapsamında Suriye'de YPG/SDG'nin entegrasyonu için yeni hamle Şam'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatının gerekliliklerini yerine getirmezken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, elebaşı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya geldi. ŞARA-ABDİ TOPLANTISI BAŞLADI ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katılacağı bilinen toplantının başladığı bildirildi.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi GÜNDEM 10 MART MUTABAKATI Toplantı Suriye geçiş hükümeti ile YPG/SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın maddelerinin uygulanması çabaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Suriye Cumhurbaşkanı ile birlikte Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani'nin ve YPG/SDG tarafından ise Mazlum Abdi'nin yanı sıra elebaşlarından İlham Ahmed ve Rohilat Afrin katılıyor.