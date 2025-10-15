Ahmed Şara Rusya'ya gidiyor: Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?

Habere göre Rusya'nın Suriye'deki üsleri ve Esad ailesine ev sahipliği yapan Moskova 'nın da gündemin başında yer alması bekleniyor.

Sana, Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'ne dayandırdığı haberinde, liderlerin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve Suriye ile Rusya'nın işbirliği yollarını ele alacaklarını bildirdi.

Rusya'nın Suriye'deki üssü (Takvim.com.tr)

RUSYA İÇİN SURİYE'DEKİ ÜSLERİN ÖNEMİ!

Aralık ayında devrildikten sonra Moskova'ya kaçan Esad'ın en güçlü destekçisi Rusya'nın Suriye'de önemli askeri çıkarları bulunuyor.

Rus ordusunun Tartus'ta bir deniz üssü ve Lazkiye dışındaki Hmeymim'de bir hava üssü bulunuyor . Her ikisi de Moskova'nın Afrika da dahil olmak üzere bölgesel ve seferi operasyonları için kritik öneme sahip.

Esad'ın görevden ayrılmasının ardından, bu üslerin güvenliğini sağlamak Rusya'nın Suriye stratejisinin temel hedeflerinden biri haline geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında bu üslerin "insani yardım merkezlerine" dönüştürülmesini önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Suriye'deki üslerini korumakla ilgilendiğini söyledi. Rus devlet medyasının aktardığına göre, Lavrov, "Suriye hükümetinin ve bazı bölge ülkelerinin oradaki varlığımızı sürdürmekle ilgilendiği anlaşılıyor" dedi.