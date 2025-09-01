Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"

Afganistan'ın doğusunda Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.00 sıralarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak açıklanırken Afgan yetkililer tarafından yapılan açıklamada en az 250 kişi hayatını kaybederken 500 kişi ise yaralandı.Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6 büyüklüğündeki depremin ülkenin Pakistan sınırı yakınında gerçekleştiğini açıkladı. Deprem yerden 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.