Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"

Afganistan'ın doğusunda Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.00 sıralarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak açıklanırken Afgan yetkililer tarafından yapılan açıklamada en az 250 kişi hayatını kaybederken 500 kişi ise yaralandı.

Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü