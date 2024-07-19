Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti

Ünlü spor giyim markası Adidas, dünyaca ünlü model Bella Hadid'i 1972 Münih Olimpiyatları'nı öne çıkaran reklam kampanyasının yüzü olarak seçti.
Ünlü spor giyim markası Adidas, dünyaca ünlü model Bella Hadid'i 1972 Münih Olimpiyatları'nı öne çıkaran reklam kampanyasının yüzü olarak seçti.
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.
Bu durum, İsrail'i rahatsız etti ve resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Hadid'i hedef aldı.
Yaptığı paylaşımda Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin, 'terörist' olarak nitelediği Filistinliler tarafından öldürüldüğünü savunan İsrail, Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip olduğunu ileri sürdüğü Hadid'in Adidas'ın reklam yüzü olduğunu vurguladı.
Bella Hadid ve babası Muhammed Hadid'in sık sık Yahudilere karşı kan iftiraları ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ettiği iddiasında bulunan İsrail, "Yorumunuz var mı?" sorusunu yönelttiği Adidas'ı da yürüttüğü karalama kampanyalarına dahil etti.
Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid, uzun süredir Filistin davasına olan desteğiyle biliniyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor ve İsrail hükümetinin politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor. Hadid, ailesinin Filistin kökenli olmasının da etkisiyle, bu konuda dik duruş sergiliyor.
ADİDAS'IN TERCİHİ VE İSRAİL'İN TEPKİSİ
Adidas'ın Bella Hadid'i reklam yüzü olarak seçmesi, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail hükümeti ve bazı İsrailli gruplar, Hadid'in İsrail karşıtı söylemlerini öne sürerek, Adidas'a yönelik boykot çağrısında bulundu. İsrail hükümeti yetkilileri, Adidas'ın bu kararla antisemitizmi körüklediğini iddia ederek, markaya karşı sert eleştirilerde bulundu.
ANTİSEMİTİZM SUÇLAMALARI
İsrail'in bu tepkisi, dünya genelinde farklı kesimlerden çeşitli tepkilerle karşılandı. Filistin yanlısı gruplar ve aktivistler, İsrail'in tepkisini baskıcı bir tutum olarak nitelendirirken, bazı kesimler de Adidas'ın Bella Hadid'i tercih etmesini cesur bir adım olarak değerlendirdi.
ADİDAS TEPKİLERE DAYANAMADI
Adidas, terör devleti İsrail'in baskılarına dayanamayarak, "Özür dileriz, durumu gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.