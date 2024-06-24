ABD’nin Texas eyaletinde Filistinli ve Müslüman aileyi öldürmeye çalıştılar! 3 yaşındaki çocuğu ve annesini...

NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, çirkin olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Saldırıya uğrayan aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamada Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi..

"Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor."

MÜSLÜMANLARA BİNLERCE AYRIMCILIK VE NEFRET SALDIRISI

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikayet alındığını bildirmişti.

Bunun 30 yıldır en yüksek şikayet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023'ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikayetin kayda geçtiğini duyurmuştu.