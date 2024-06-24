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ABD'nin Texas eyaletinde Filistinli ve Müslüman aileyi öldürmeye çalıştılar! 3 yaşındaki çocuğu ve annesini...

ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı. Wolf, Texas'taki Euless Polisi Departmanı tarafından cinayetle suçlanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 00:47 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:47
ABD’nin Texas eyaletinde Filistinli ve Müslüman aileyi öldürmeye çalıştılar! 3 yaşındaki çocuğu ve annesini...

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ABD'nin Texas eyaletinde Elizabeth Wolf, 3 yaşındaki bir çocuğu Filistin asıllı Müslüman olduğu için boğarak öldürmeye çalıştı. Wolf, gözaltına alındı.

CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANIYOR

ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı. Wolf, Texas'taki Euless Polisi Departmanı tarafından cinayetle suçlanıyor.

IRKÇI KADIN, ÇOCUKLARA SALDIRDI

Polisin kayıtlarına göre, 19 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, Filistin asıllı anne ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocukları, sitelerinde yer alan havuza geldi.

Amerikalı Elizabeth Wolf ise başörtülü anneye nereli olduklarını sordu. Daha sonra havuza giren Wolf, ırkçı söylemlerde bulunarak çocuklara saldırdı.

AFRİKA KÖKENLİ BİR KİŞİ KURTARDI

Çocukların annesi hemen havuza atlarken, 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtuldu. Anneye de saldıran ırkçı Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti. Anne ve çocuğunu ise olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı.

42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, çirkin olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Saldırıya uğrayan aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamada Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi..

"Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor."

MÜSLÜMANLARA BİNLERCE AYRIMCILIK VE NEFRET SALDIRISI

CAIR, nisan ayında açıkladığı verilerde, geçen sene Müslümanlardan ayrımcılık ve nefret olayına ilişkin 8 bin 61 şikayet alındığını bildirmişti.

Bunun 30 yıldır en yüksek şikayet oranına denk geldiğini açıklayan CAIR, 2023'ün son 3 ayında ise 3 bin 578 şikayetin kayda geçtiğini duyurmuştu.

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