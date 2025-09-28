İsrailli internet sitesi Ynetnews, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkesine yönelik 21 maddelik barış planına ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.
Habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen yaklaşık 72 saate yayılacağı öngörüldü.
Trump'ın planındaki Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve silahlarının imha edilmesini öngören madde ise soykırımcı İsrail'de pek gerçekçi görülmüyor.
NETANYAHU'NUN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR
Hamas'ın silah sistemlerini fiilen imha etmeyeceğinin altını çizen İsrail medyası, Netanyahu'nun önünde iki seçeneğin olduğunu vurguladı:
"Planı yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetmek veya kabul edip rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ya da bu aşama gerçekleşmezse ve Hamas Gazze Şeridi'nde kalırsa, çatışmaların devamını meşrulaştırmak."
HAMAS'LA İLGİLİ İDDİALAR!
İsrail'deki üst düzey yetkililer ise Amerikan planında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çıkış konusunda açık bir onayının bulunmadığını belirtiyor.
İsrail'in bu çerçevede, hem Türkiye veya Katar'a giden hem de halihazırda Gazze dışında bulunan üst düzey yetkililere dokunulmazlık tanımaya hazır olduğu iddia edildi.
ABD'NİN GAZZE'YE YARDIM FONU
Bir diğer tartışma konusu da sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı". Soykırımcı İsrail'de, Trump'ın bu fonu veya vakfı kapatıp yardım dağıtımını, BM kurumlarına devretmeye karar vermesinden endişe ediliyor.
Ayrıca fonun ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya olduğu ve Trump yönetiminde şu anda Dışişleri Bakanlığı'ndaki yardım bütçelerini onaylamaya istekli kimsenin olmadığı belirtildi. Bu durum büyük ölçüde Cumhuriyetçi destekçilerin çatışma bölgelerine yapılan yurtdışı harcamalara karşı çıkmasından kaynaklanıyor.