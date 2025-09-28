PODCAST CANLI YAYIN

ABD'nin Gazze ateşkes planının detayları ortaya çıktı! Siyonistlerde endişeler arttı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sunacağı 21 maddelik barış planı hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan bir habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen 72 saate yayılacağı öngörüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'nin Gazze ateşkes planının detayları ortaya çıktı! Siyonistlerde endişeler arttı!

İsrailli internet sitesi Ynetnews, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkesine yönelik 21 maddelik barış planına ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen yaklaşık 72 saate yayılacağı öngörüldü.

Trump'ın planındaki Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve silahlarının imha edilmesini öngören madde ise soykırımcı İsrail'de pek gerçekçi görülmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)

NETANYAHU'NUN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Hamas'ın silah sistemlerini fiilen imha etmeyeceğinin altını çizen İsrail medyası, Netanyahu'nun önünde iki seçeneğin olduğunu vurguladı:

"Planı yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetmek veya kabul edip rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ya da bu aşama gerçekleşmezse ve Hamas Gazze Şeridi'nde kalırsa, çatışmaların devamını meşrulaştırmak."

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları (AA)Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları (AA)

HAMAS'LA İLGİLİ İDDİALAR!

İsrail'deki üst düzey yetkililer ise Amerikan planında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden çıkış konusunda açık bir onayının bulunmadığını belirtiyor.

İsrail'in bu çerçevede, hem Türkiye veya Katar'a giden hem de halihazırda Gazze dışında bulunan üst düzey yetkililere dokunulmazlık tanımaya hazır olduğu iddia edildi.

Yardım kuruluşlarından erzak alan Gazzeli bir çocuk (Takvim.com.tr)Yardım kuruluşlarından erzak alan Gazzeli bir çocuk (Takvim.com.tr)

ABD'NİN GAZZE'YE YARDIM FONU

Bir diğer tartışma konusu da sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı". Soykırımcı İsrail'de, Trump'ın bu fonu veya vakfı kapatıp yardım dağıtımını, BM kurumlarına devretmeye karar vermesinden endişe ediliyor.

Ayrıca fonun ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya olduğu ve Trump yönetiminde şu anda Dışişleri Bakanlığı'ndaki yardım bütçelerini onaylamaya istekli kimsenin olmadığı belirtildi. Bu durum büyük ölçüde Cumhuriyetçi destekçilerin çatışma bölgelerine yapılan yurtdışı harcamalara karşı çıkmasından kaynaklanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Takvim.com.tr)

NETANYAHU'YA BASKI ARTIYOR

Öte yandan katliamcı Netanyahu'nun yarın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmeden önce, aşırı sağcı Siyonist koalisyon içinden Netanyahu'ya baskı arttı.

Faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başbakan, Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılmadan savaşı sona erdirme yetkiniz yok" dedi.

Muhalefet Lideri Yair Lapid ise ABD hükümetine barış planı konusunda güvendiğini belirtti.

Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz'in paylaşımı (Takvim.com.tr)Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz'in paylaşımı (Takvim.com.tr)

KATZ KANA DOYMUYOR!

Siyonist Savunma Bakanı Israel Katz de savaş çığırtkanlığını sürdürüyor.

Katz dün akşam yaptığı sert açıklamada, "Hamas tüm rehineleri serbest bırakıp silahlarını imha etmezse Gazze yok edilecek ve Hamas da yok edilecek. Tüm savaş hedeflerine ulaşılana kadar durmayacağız." dedi. Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonların yoğunluğunu artırdığını vurguladı.

Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nde esirleri serbest bırakma töreni (Takvim.com.tr)Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nde esirleri serbest bırakma töreni (Takvim.com.tr)

REHİNE YAKINLARINDAN KATZ'E SERT TEPKİ

Katliamcı İsrail ordusunun yoğun saldırılarından dolayı, Gazze Şeridi'nde ölümle baş başa kalan İsrailli esirlerin aileleri, Katz'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu tarafından yapılan açıklamada, ""Savunma bakanı, rehineleri iade edip savaşı sona erdirmek için bir anlaşma fırsatını daha mahvediyor. Katz, zarar görecek her bir rehineden sorumludur" ifadesine yer verildi.

ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Başkan Erdoğandan küresel sistem çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrailin derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahuya tepkiBaşkan Erdoğandan küresel sistem çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrailin derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahuya tepki
Başkan Erdoğandan soykırımcı Netanyahu ve kabinesini yargılama çağrısıBaşkan Erdoğandan soykırımcı Netanyahu ve kabinesini yargılama çağrısı
Başkan Erdoğan'dan soykırımcı Netanyahu ve kabinesini yargılama çağrısı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
İzin yapamayanlara müjde! İzinlerini kullanmayanlara ödeme yapılıyor... İşte detaylar
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Domenico Tedesco'dan ağır fatura! Tazminatı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'a Türkiye daveti! Dışişleri Bakanı Fidan açıkladı: "Ziyaretler son derece dostane, olumlu ve yapıcı geçti"
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken detay! Olay yeri inceleme ekibi fark etti: Cam alçak parke cilalı!
Spor yazarları Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Lider"
Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Yağmur haftası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Eylül 2025 hava durumu
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı: Bir anda dengesini kaybedip...
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
Can Borcu'nun Yaşar'ı Cüneyt Mete'nin büyük aşk bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 6 senedir evliymiş...