"Planı yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetmek veya kabul edip rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ya da bu aşama gerçekleşmezse ve Hamas Gazze Şeridi'nde kalırsa, çatışmaların devamını meşrulaştırmak."

Trump'ın planındaki Hamas'ın Gazze'den çekilmesini ve silahlarının imha edilmesini öngören madde ise soykırımcı İsrail'de pek gerçekçi görülmüyor.

Habere göre Trump, ateşkesin başlangıcında tüm rehinelerin "tek seferde" serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir anlaşmayı masaya koyuyor. Serbest bırakma sürecinin birkaç güne, muhtemelen yaklaşık 72 saate yayılacağı öngörüldü.

İsrail'in bu çerçevede, hem Türkiye veya Katar'a giden hem de halihazırda Gazze dışında bulunan üst düzey yetkililere dokunulmazlık tanımaya hazır olduğu iddia edildi.

Yardım kuruluşlarından erzak alan Gazzeli bir çocuk (Takvim.com.tr)

ABD'NİN GAZZE'YE YARDIM FONU

Bir diğer tartışma konusu da sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı". Soykırımcı İsrail'de, Trump'ın bu fonu veya vakfı kapatıp yardım dağıtımını, BM kurumlarına devretmeye karar vermesinden endişe ediliyor.

Ayrıca fonun ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya olduğu ve Trump yönetiminde şu anda Dışişleri Bakanlığı'ndaki yardım bütçelerini onaylamaya istekli kimsenin olmadığı belirtildi. Bu durum büyük ölçüde Cumhuriyetçi destekçilerin çatışma bölgelerine yapılan yurtdışı harcamalara karşı çıkmasından kaynaklanıyor.