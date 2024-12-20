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ABD’den Suriye’ye diplomatik ziyaret! Heyet Tahrir el-Şam temsilcileriyle görüşecekler

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD elçilerinin yeni liderlerle doğrudan görüşmek üzere Suriye'ye ulaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iç savaşın başlamasından bu yana en resmi ABD diplomatik misyonunun, Suriye'ye gelen ABD elçileri aracılığıyla yeni yöneticilerle doğrudan görüşeceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:49
ABD’den Suriye’ye diplomatik ziyaret! Heyet Tahrir el-Şam temsilcileriyle görüşecekler

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    ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD elçilerinin yeni liderlerle doğrudan görüşmek üzere Suriye'ye ulaştığını söyledi.

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    ABD'DEN SURİYE'YE DİPLOMATİK ZİYARET

    Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada, uzun iç savaşın başlamasından bu yana en resmi ABD diplomatik misyonunun, Suriye'ye gelen ABD elçileri aracılığıyla yeni yöneticilerle doğrudan görüşeceği bildirildi.

    Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, diplomatların Washington tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek Suriyelilerle "ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonlarını ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceğini" görüşeceklerini söyledi.

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