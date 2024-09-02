ABD’den flaş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hamlesi! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydu

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu "EN TEPEYE MESAJ" Öte yandan ABD'li yetkili CNN'e yaptığı açıklamada Maduro 'nun uçağına el konulmasının 'en tepeye bir mesaj' olarak dile getirdi. Yetkili, "Yabancı devlet başkanının uçağına el koymak, cezai konularda duyulmamış bir şey. Burada, hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı, hiç kimsenin ABD yaptırımlarının erişiminin üstünde olmadığı yönünde net bir mesaj gönderiyoruz" dedi.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu



ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Özel Temsilcisi Anthony Salisbury ise, "Uçak, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların ve bu uçakla ilgili olarak halen incelemekte olduğumuz diğer cezai konuların ihlali sonucunda ele geçirildi" dedi.



ABD'DEN KİRLİ PLAN!



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'de Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürmüştü.



WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti.