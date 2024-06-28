ABD’deki Trump-Biden tartışmasında ’Türkiye’ damga vurdu! Yüz milyona yakın kişi izledi!

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ABD'deki başkanlık seçimleri kapsamında dün bir uluslararası televizyon kanalında gerçekleştirilen canlı yayın tartışması sırasında Türkiye'nin tanıtımı yapıldı. BIDEN-TRUMP TARTIŞMASINDA 'TÜRKİYE' REKLAMI ABD'de Kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesi dün bir uluslararası televizyon kanalındaki mevcut ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump arasında gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasında Türkiye'nin tanıtımı yapıldı. Trump-Biden düellosunda 'Türkiye' reklamı! Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü çalışmayla Türkiye, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen başkanlık seçimleriyle ilgili dün saat 21.00'de CNN kanalındaki tartışma programında dikkat çekici bir tanıtım kampanyasıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

PROGRAM ARASINDA 3 GÖSTERİM İstanbul'a ilişkin reklamlar, tartışma programı sırasında yayınlandı. Program öncesi, arası ve sonrası olmak üzere üç farklı zaman diliminde gösterilen reklam spotlarıyla Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Tartışma programı arası yayınlanan ilk reklam, "Go Türkiye" sloganıyla dikkat çekti. Bu reklamlar, ABD'deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200'den fazla ülkede de yayınlandı. Böylece Türkiye'nin tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaştı.