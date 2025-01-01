ABD’de yılbaşı faciası! Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

KAMYONLA KALABALIĞA DALDI

New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde bir sürücünün aracını kalabalık bir kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın şehrin yeni yılı kutlamasından birkaç saat sonra yaşandığı bildirildi.

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi ile Iberville'in kesiştiği noktada meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KAMYONDAN İNİP ATEŞ ETTİ

CBS News'in haberine göre, şüpheli sürücünün kalabalığa çarptıktan sonra kamyondan atlayarak ateş etmeye başladığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis şüpheliye ateş açtı.

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ZIRH GİYİP SALDIRDI

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, görgü tanıkları şüphelinin "tam vücut zırhı giydiğini" ve "saldırı tüfeğiyle silahlandığını" iddia ediyor