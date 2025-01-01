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ABD’de yılbaşı faciası! Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı

ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kalabalığa saldıran öfkeli sürücünün kamyonundan indikten sonra tüfekle ateş açtığı belirtildi. Sosyal medyada yer alan haberlere göre, görgü tanıkları şüphelinin "tam vücut zırhı giydiğini" ve "saldırı tüfeğiyle silahlandığını" iddia ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 15:23
ABD’de yılbaşı faciası! Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı

İÇİNDEKİLER

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    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı!

    KAMYONLA KALABALIĞA DALDI

    New Orleans'ın ünlü Bourbon Caddesi'nde bir sürücünün aracını kalabalık bir kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın şehrin yeni yılı kutlamasından birkaç saat sonra yaşandığı bildirildi.

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi ile Iberville'in kesiştiği noktada meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    KAMYONDAN İNİP ATEŞ ETTİ

    CBS News'in haberine göre, şüpheli sürücünün kalabalığa çarptıktan sonra kamyondan atlayarak ateş etmeye başladığı bildirildi.

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre polis şüpheliye ateş açtı.

    ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    ZIRH GİYİP SALDIRDI

    Sosyal medyada yer alan haberlere göre, görgü tanıkları şüphelinin "tam vücut zırhı giydiğini" ve "saldırı tüfeğiyle silahlandığını" iddia ediyor

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