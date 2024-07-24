ABD’de utanç görüntüleri! Aylardır Filistin’e ölüm yağdıran Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.
Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti. Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.
Konuşmasına İran ile başlayan Netanyahu, "İran'ın terörü bize tehdit" ifadelerini kullandı. Soykırımcı başbakan, ülkesindeki 'savaş karşıtı' gösterilerin de İran tarafından fonlandığını öne sürdü.
BIDEN'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da, "Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyerek hürmet gösterdi.