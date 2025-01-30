ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı ile Skorsky tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.