ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı ile Skorsky tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.
Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. (Takvim.com.tr)
DRUMP BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.
Ronald Reagan Havalimanı'nda acil durum araçlarının ışıkları görülüyor. (Takvim.com.tr.)
Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.