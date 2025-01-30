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ABD'de uçakla helikopter çarpıştı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 06:20 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 06:31
ABD’de uçakla helikopter çarpıştı

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    ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan 60 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı ile Skorsky tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

    ABD'de uçakla helikopter çarpıştı!

    Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. (Takvim.com.tr)Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. (Takvim.com.tr)

    DRUMP BİLGİLENDİRİLDİ
    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

    Ronald Reagan Havalimanı'nda acil durum araçlarının ışıkları görülüyor. (Takvim.com.tr.)Ronald Reagan Havalimanı'nda acil durum araçlarının ışıkları görülüyor. (Takvim.com.tr.)

    Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.

    Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi. (Takvim.com.tr)Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi. (Takvim.com.tr)

    American Airlines ise "Mümkün olduğunca kısa sürede olayla ilgili bilgi sağlayacağız" açıklaması yaptı.

    Ayrıntılar geliyor....

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