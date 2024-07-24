ABD’de Türk birliği korkusu! Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini hedef gösterdiler: Erdoğan ile Aliyev’i durdurun çağrısı

Newsweek ayrıca, Türk düşmanı Ermeni lobisinin en büyük yalanlarından biri olan sözde "Ermeni soykırımı" iftirasını da öne sürdü ve "Türkiye, soykırımcı bir Ermeni düşmanı olan Azerbaycan'ı silahlandırdı ve eylemleri boyunca diplomatik koruma sağladı. Ve tabii ki, 1915'ten başlayarak birkaç yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü konusunda hiçbir tartışma olmamasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımını kararlılıkla inkar etmeye devam ediyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Azerbaycan , antiterör operasyonu ile otuz yıldan fazla bir süredir Ermenistan 'ın işgali altında olan topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın zaferini sindiremeyen ABD gazetesi, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenilere yönelik etnik temizlik yaptığına yönelik iftiraları yeniden gündeme getirmeye çalıştı.

Newsweek, ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in Karabağ dışında da Ermenistan 'da gözü olduğunu iddia etti ve Başkan Erdoğan için ise "Bu Türkiye'nin de sessizce paylaştığı bir hedef zira Erdoğan'ın neo Osmanlı emellerine Azerbaycan'a ve ötesine Orta Asya'daki diğer benzer Türki ülkelere doğrudan erişime hizmet edecektir" şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

Stalin'in Parmağı olarak bilinen Zengezur Koridoru, İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından 10 Kasım 2020 Mutabakatı ile güvence altına alındı ve Azerbaycan , bu koridoru açmak için çalışmalara başladı. Ermenistan 'ın başkenti Erivan'dan İran sınırına kadar parmağı andıran; Azerbaycan'ı Türkiye ve Nahçıvan'dan ayıran ve "gizli kapaklı, kirli iş" anlamındaki "Stalin Parmağı" ile nitelendirilen Zengezur Koridorun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Newsweek Aerbaycan'ın Nahçıvan-Azerbaycan arasında kara ve demir yolu açma çalışmaları ile Ermenistan'ın bir parçasını ele geçirmeye çalıştığını iddia etti ve Ermenistan ile destekçisi Batı'nın paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Azerbaycan'ın söz konusu yolu açıp Stalin'in parmağını kırmasının ardından "bölgedeki toprakları ele geçirmeye kalkışacağını ve bunu Türkiye'nin yardımı ile" yapacağını iddia ederek korkularını açığa çıkardı.

"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"

Türkiye'nin dış politikasının tarihsel olarak "karmaşık stratejik ittifaklar ve ideolojik duruşlar ağı" olduğunu belirten Newsweek, "Erdoğan yönetiminde Türkiye, içeride gücünü pekiştirmek için milliyetçi duyguları ve tarihi şikayetleri kullanarak baskın bir bölgesel güç olmaya çalışırken saldırgan bir şekilde bağımsız bir dış politika izlemiştir" dedi ve Başkan Erdoğan'ın açıkça "meydan okuduğunu" söyledi.