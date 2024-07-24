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ABD’de Türk birliği korkusu! Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini hedef gösterdiler: Erdoğan ile Aliyev’i durdurun çağrısı

ABD’yi Türk korkusu sardı. İkinci Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu ile Azerbaycan, otuz yıldan fazla bir süredir Ermenistan işgali altında olan bölgeleri işgalden kurtardı. Azerbaycan’ın Nahçıvcan ve Türkiye’ye erişimini kısıtlayan Zengezur Koridoru’nda devam eden kara ve demir yolu çalışmaları ile de “Stalin’in parmağı” kırılıyor. Türkiye Azerbaycan’a tam destek verirken Batı’da ise Türk korkusu had safhaya ulaştı. ABD gazetesi bu korkuyu açığa çıkardı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in durdurulması gerektiğini söyledi. İşte, ABD’de yayımlanan o skandal haber ve Batı’nın Türk korkusu…

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 16:20 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 17:08
ABD’de Türk birliği korkusu! Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini hedef gösterdiler: Erdoğan ile Aliyev’i durdurun çağrısı

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ABD, Türkiye-Azerbaycan dostluğu karşısında rahatsız olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda arabulucu rolü ile tüm dünyada dikkat çekerken ABD Başkan Yardımcısı ve Joe Biden'dan sonra Demokratların yeni adayı olması beklenen Kamala Harris'e yakınlığı ile bilinen Newsweek gazetesi, ABD'nin Türkiye-Azerbaycan dostluğu karşısındaki hazımsızlığını ve Türk korkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD BASININDA TÜRK KORKUSU

Newsweek, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri sürdürmesinden rahatsızlığını vurgularken Başkan Erdoğan için "NATO liderliği bu huysuz müttefikin başka bir diktatörle flört etmesinden endişe duymalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİNİ HEDEF GÖSTERDİ

İkinci Karabağ Savaşı ve ardından gelen Antiterör Operasyonu ile Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer ve otuz yıldır işgal altında olan toprakların geri alınması Batılı ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye Azerbaycan'a açık destek verirken ABD de iki ülkenin ilişkilerini hedef göstermeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16.06.2024, FuzuliAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16.06.2024, Fuzuli

ÖNCE KARABAĞ ZAFERİ SONRA ANTİTERÖR OPERASYONU! ABD'DE ERMENİSTAN HAZIMSIZLIĞI

Azerbaycan, antiterör operasyonu ile otuz yıldan fazla bir süredir Ermenistan'ın işgali altında olan topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın zaferini sindiremeyen ABD gazetesi, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenilere yönelik etnik temizlik yaptığına yönelik iftiraları yeniden gündeme getirmeye çalıştı.

Newsweek ayrıca, Türk düşmanı Ermeni lobisinin en büyük yalanlarından biri olan sözde "Ermeni soykırımı" iftirasını da öne sürdü ve "Türkiye, soykırımcı bir Ermeni düşmanı olan Azerbaycan'ı silahlandırdı ve eylemleri boyunca diplomatik koruma sağladı. Ve tabii ki, 1915'ten başlayarak birkaç yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü konusunda hiçbir tartışma olmamasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımını kararlılıkla inkar etmeye devam ediyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

YÜZ YILLIK KORKU

Newsweek, ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ dışında da Ermenistan'da gözü olduğunu iddia etti ve Başkan Erdoğan için ise "Bu Türkiye'nin de sessizce paylaştığı bir hedef zira Erdoğan'ın neo Osmanlı emellerine Azerbaycan'a ve ötesine Orta Asya'daki diğer benzer Türki ülkelere doğrudan erişime hizmet edecektir" şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

STALİN'İN PARMAĞI KIRILDI

Stalin'in Parmağı olarak bilinen Zengezur Koridoru, İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından 10 Kasım 2020 Mutabakatı ile güvence altına alındı ve Azerbaycan, bu koridoru açmak için çalışmalara başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İran sınırına kadar parmağı andıran; Azerbaycan'ı Türkiye ve Nahçıvan'dan ayıran ve "gizli kapaklı, kirli iş" anlamındaki "Stalin Parmağı" ile nitelendirilen Zengezur Koridorun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Newsweek Aerbaycan'ın Nahçıvan-Azerbaycan arasında kara ve demir yolu açma çalışmaları ile Ermenistan'ın bir parçasını ele geçirmeye çalıştığını iddia etti ve Ermenistan ile destekçisi Batı'nın paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Azerbaycan'ın söz konusu yolu açıp Stalin'in parmağını kırmasının ardından "bölgedeki toprakları ele geçirmeye kalkışacağını ve bunu Türkiye'nin yardımı ile" yapacağını iddia ederek korkularını açığa çıkardı.

"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"

Türkiye'nin dış politikasının tarihsel olarak "karmaşık stratejik ittifaklar ve ideolojik duruşlar ağı" olduğunu belirten Newsweek, "Erdoğan yönetiminde Türkiye, içeride gücünü pekiştirmek için milliyetçi duyguları ve tarihi şikayetleri kullanarak baskın bir bölgesel güç olmaya çalışırken saldırgan bir şekilde bağımsız bir dış politika izlemiştir" dedi ve Başkan Erdoğan'ın açıkça "meydan okuduğunu" söyledi.

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