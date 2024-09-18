ABD’de Trump’a 3. suikast iddiası yalanlandı

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın New York'ta yapacağı miting öncesi yapılan bomba ihbarının sahte olduğu açıklandı.



Amerika Long Island'daki yetkililer, eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki planlanan mitingi yakınında bir araçta patlayıcı bulunduğuna dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Etkinlik alanına yakın bir noktada köpeğini eğiten bir kişinin görülüp bomba bulduğu iddiaları üzerinden sosyal medyada yayılan yalan haberin yanlış olduğu açıklandı.



ÇOK SAYIDA HESAP PAYLAŞTI

ABD polisi iddiaların, yerel polis departmanından isimsiz kaynaklara dayandırılan bir gazetecinin gönderisiyle başladığı, ardından Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bazı tanınmış hesaplar tarafından X'te geniş çapta paylaşıldığı belirtildi.

