ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas şimdiden karıştı! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?

PUSULA KRİZİ

ABD'de erken oylama günler önceden başladı. Dominion oylama makineleri, devam eden erken oylama sırasında 2024 seçimlerinde şimdiden tartışmalara yol açıyor. Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, bazı terminallerin ülke çapında bölünmüş bilet oy pusulalarıyla ilgili sorunlar yaşadığını doğruladı.

SON ANKETLER NE DİYOR?

ABD'de seçim öncesi son düzlüğe girilirken güncel anket sonuçları da yayımlanmaya devam ediyor. Peki, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde son durum ne?

Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya’da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris’in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina’da önde gidiyor.

TRUMP MI HARRIS Mİ?

Washington Post'un yayımladığı son ankete göre Kamala Harris Michigan, Wisconsin ve Nevada'da başı çekiyor. Seçimin en kritik eyaleti olarak görülen Pensilvanya'da ise daha önce önde olduğu belirtilen Harris'in puanları azaldı. Trump ise Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina'da önde gidiyor.