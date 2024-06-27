ABD’de büyük gün: Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geliyor! TV savaşı öncesi son anketler ne diyor?

ABD Kasım 2024' seçimleri öncesi büyük gün geldi. Demokratların adayı ve mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

27 HAZİRAN'DA TV KARŞILAŞMASI

Biden ve Trump 5 Kasım'daki oylamaya beş aydan az bir süre kala bu akşam Atlanta, Georgia'da tartışma sahnesine çıkıyor.

Kamuoyu yoklamaları, Başkan Biden ile eski Başkan Trump'ın, uzmanların bir avuç önemli eyalete kalacağını söylediği sıkı bir yarışta kilitli kaldıklarını gösteriyor.

Biden ve Trump, 2024 seçim döneminde ilk kez karşı karşıya geliyor. En son 22 Ekim 2020'de başkanlık yarışının bir parçası olarak birbirleriyle tartışmışlardı. Bu akşam yapılacak olan tartışma yerel saatle 21:00'da (01:00 GMT) CNN'in Atlanta'daki stüdyolarında başlıyor.

CANLI YAYIN KAPALI MİKROFON

CNN, tartışmanın iki reklam arasıyla birlikte 90 dakika süreceğini belirtti. Biden ve Trump, oturmak yerine kürsülerin arkasında görünmeyi kabul ettiler ve konuşma sırası kendilerine gelene kadar mikrofonlarının kapalı olacağı bildirildi. Önceden yazılmış notlara izin verilmeyeceği ancak adaylara bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su verileceği bildirildi. CNN, "adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak için" bir izleyici kitlesinin de olmayacağını söyledi.

REUTERS "OYLAR EŞİT" DEMİŞTİ

Reuters, cuma günü 78 yaşına girecek olan eski Başkan Donald Trump ve 81 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden'ın ulusal kamuoyu anketlerinde eşit durumda olduğunu belirtti.

Anketlerin seçmenin büyük bir kısmının kararsız kaldığını gösterdiğini belirten Reuters, bu durumun 27 Haziran'daki TV karşılaşmasında gerilimin had safhaya çıkacağını gösterdiğine dikkat çekti.