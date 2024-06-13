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ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor! Dünyaca ünlü şirket anket sonucunu paylaştı: Trump mı Biden mı ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi yarışı gün geçtikçe kızışıyor. ABD merkezli şirketlerin yanı sıra İngiltere ve Fransa merkezli anket şirketlerinin yaptıkları kamuoyu yoklamalarında da Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump seçimi Biden'ın önünde götürüyor. Reuters ve Ipsos'un son yaptığı ankete göre Trump, rakibinin 2 puan önünde görünüyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 22:25 Güncelleme 13 Haziran 2024, 22:25
ABD’de başkanlık yarışı kızışıyor! Dünyaca ünlü şirket anket sonucunu paylaştı: Trump mı Biden mı ?

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Donald Trump güncel anketlerde Demokrat Joe Biden'ın az farkla önünde görünüyor.

60. BAŞKANLIK SEÇİMİ KASIM AYINDA

ABD'de kasımda yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, haftalık olarak güncellenen anketler kamuoyunun nabzını tutuyor.

Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı.

Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.

TRUMP ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Öte yandan ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te (RCP) yer alan ulusal anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görünüyor.

RCP'de yer alan ülke geneli son 9 anketin ortalamasına göre Trump, oyların yüzde 45.2'sini alırken, Biden ise yüzde 44.8'de kaldı.

TEMMUZ VE AĞUSTOR KRİTİK

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de yapılan ön seçim sürecinde Demokratlarda Biden, Cumhuriyetçilerde ise Trump yeterli delege sayısına rahat bir şekilde ulaşmıştı.

Demokrat Parti'de resmi başkan adayının ilan edileceği parti kongresi 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da, Cumhuriyetçi Parti'de ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında Milwaukee'de yapılacak.

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