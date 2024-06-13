ABD’de başkanlık yarışı kızışıyor! Dünyaca ünlü şirket anket sonucunu paylaştı: Trump mı Biden mı ?

ABD 'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Donald Trump güncel anketlerde Demokrat Joe Biden 'ın az farkla önünde görünüyor.

60. BAŞKANLIK SEÇİMİ KASIM AYINDA

ABD'de kasımda yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, haftalık olarak güncellenen anketler kamuoyunun nabzını tutuyor.

Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı.

Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.