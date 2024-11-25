ABD ve Lübnan basınından peş peşe ateşkes iddiası! İsrail çekilecek mi?

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti. ABD basını ise Hizbullah-İsrail-ABD arasında bir anlaşma yapıldığını iddia etti.
Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi.
Haşim, "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, eğer işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak." diye konuştu.
Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını ABD'de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim, "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor.” dedi.
Haşim, "Pervasız ve kumarbaz" bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.
Lübnan'ın, Amerika'nın ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin dile getirdiği mülahazalara bağlı olduğunu belirten Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini vurguladı.
BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI
BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.
New York Times’a konuşan İsrailli yetkililer, öneriye göre İsrail güçleri 60 gün içinde Lübnan'dan çekilecek, Lübnanlı milis gücü Hizbullah ise İsrail sınırından daha uzak, kuzeye doğru hareket edecek.
Yetkililer, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyinde kalmasını sağlamak için Lübnan Ordusu'nun güney Lübnan'a konuşlanacağını ve böylece İsrail sınırında bir tampon bölge oluşturulacağını söyledi.
Ateşkes, resmi olarak İsrail, Lübnan ve ABD de dahil olmak üzere arabulucu ülkeler arasında bir anlaşma olacak. Üst düzey bir Lübnanlı milletvekilinin Hizbullah adına irtibat kurduğu iddia edildi.
ATEŞKESİN İÇERİĞİNDE NE VAR?
Öte yandan ateşkes iddiaları sonrası AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp, A Haber ekranlarında Lübnan'daki son durumu aktardı.
Alp şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin gözü kulağı Lübnan'daki ateşkeste. Lübnan'da Hizbullah-İsrail ile ateşkes yakın demiştik. Bunun birçok nedeni vardı. Geldiğimiz noktada İsrail'in Washington'daki büyükelçisi Danny Danon'un "İlerleme sağlandı. Yarın İsrail kabinesi ateşkes taslağını onaylamak için toplanacak" dedi."
HİZBULLAH TARAFI NASIL BAKIYOR?
"Hizbullah tarafında bunu onaylamış durumda. Gelen bilgiler bu yönde. Son birkaç gündür topun İsrail tarafında olduğu söyleniyordu.
Resmi olarak içerik deklere edilmedi. Ancak basına içerik yansıdı, tıpkı 2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkesi sağlayan anlaşmada olduğu gibi BM'nin 1701 sayılı kararı uyarınca Hizbullah'ın İsrail sınırından Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ön görülüyor. Ancak BMGK denetlemişti bu sefer İsrail'in ısrarı ile başında ABD ve Fransa'nın olduğu Batılı güçlerin denetleyeceği söyleniyor. Çünkü 2006 yılındaki anlaşmayı Hizbullah'ın hayata geçirmediğiyle suçluyordu İsrail. Bu sefer de ABD'nin garantör olarak yer alacağı söyleniyor."
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin yakında ilan edilmesi bekleniyor. Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanarak, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "ABD'li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denildi.