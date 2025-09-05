PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan flaş karar: ABD Savunma Bakanlığı’nın adı “Savaş Bakanlığı” oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’un adının “Savunma Bakanlığı”ndan “Savaş Bakanlığı”na değiştirilmesi için başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, Kongre’den gerekli yasal düzenlemeleri talep edeceklerini açıkladı ve yeni adıyla bakanlığa yönelik kararlılığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.
Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Pete Hegseth'i Savaş Bakanı olarak çağıracağım." dedi

Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı: "İran'ın nükleer kapasitesi tamamen sıfırlandı. Savaş Bakanlığı olarak da çok iş yaptık. Ve şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ismimizi, Savaş Bakanlığı'nın ismini Savunma Bakanlığı olarak değiştirmiştik. Girdiğimiz bütün savaşları kazandık. Birinci ve ikinci dünya savaşlarına dahil olmak üzere. Bundan yüz yıl sonra biz Savaş Bakanlığı'nın ismini, Savunma Bakanlığı yaptık ve bundan sonra büyük bir savaş kazanmadık."

