ABD Netanyahu’yu kürsüye çıkarıyor! 24 Temmuz’da Kongre’de konuşacak

ABD NETANYAHU'YU KÜRSÜYE ÇIKARIYOR

Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'nin ortak toplantısında konuşma yapacağı açıklandı. Kongre liderleri, Netanyahu'yu geçen hafta milletvekilleri önünde konuşmaya resmen davet ettikten sonra perşembe günü geç saatlerde konuşmanın tarihini doğruladılar.

ABD'DEN İSRAİL'E AÇIK DESTEK

ABD'nin hamlesi, ateşkes tartışmalarının ardından İsrail'e açık destek olarak görülüyor.

Cumhuriyetçi ve Senato Çoğunluğundan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "İran, Rusya ve Çin arasında büyüyen ortaklık da dahil olmak üzere karşılaştığımız varoluşsal zorluklar, ülkelerimizin ve dünya çapındaki özgür insanların güvenliğini, barışını ve refahını tehdit ediyor" dedi.

Mektupta, Demokrat Lider Chuck Schumer, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries ile birlikte "Kalıcı ilişkimizi geliştirmek ve Amerika'nın İsrail ile dayanışmasını vurgulamak için sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.