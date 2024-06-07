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ABD Netanyahu’yu kürsüye çıkarıyor! 24 Temmuz’da Kongre’de konuşacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 24 Temmuz’da ABD Kongresi’nde konuşma yapacağı duyuruldu. Gazze’de soykırım devam ederken Netanyahu’yu Kongre kürsüsüne davet eden ABD, İsrail Başbakanı’nın 24 Temmuz’da Gazze ile ilgili konuşma yapacağını duyurdu. Kongre’nin hamlesi ile ABD ateşkes tartışmalarının ortasında İsrail’e desteğini bir kez daha açıkça ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme 07 Haziran 2024, 09:08
ABD Netanyahu’yu kürsüye çıkarıyor! 24 Temmuz’da Kongre’de konuşacak

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Gazze'de İsrail soykırımı devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD' Kongresi'nde konuşma yapacak. Kongre liderlerinin davetinin ardından Netanyahu'nun kürsüye çıkacağı tarih belli oldu.

ABD NETANYAHU'YU KÜRSÜYE ÇIKARIYOR

Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'nin ortak toplantısında konuşma yapacağı açıklandı. Kongre liderleri, Netanyahu'yu geçen hafta milletvekilleri önünde konuşmaya resmen davet ettikten sonra perşembe günü geç saatlerde konuşmanın tarihini doğruladılar.

ABD'DEN İSRAİL'E AÇIK DESTEK

ABD'nin hamlesi, ateşkes tartışmalarının ardından İsrail'e açık destek olarak görülüyor.

Cumhuriyetçi ve Senato Çoğunluğundan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "İran, Rusya ve Çin arasında büyüyen ortaklık da dahil olmak üzere karşılaştığımız varoluşsal zorluklar, ülkelerimizin ve dünya çapındaki özgür insanların güvenliğini, barışını ve refahını tehdit ediyor" dedi.

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Mektupta, Demokrat Lider Chuck Schumer, Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries ile birlikte "Kalıcı ilişkimizi geliştirmek ve Amerika'nın İsrail ile dayanışmasını vurgulamak için sizi İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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