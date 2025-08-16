PODCAST CANLI YAYIN

ABD gazetesinden kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Zelenskiy ile görüşmesi kolay geçmedi | Zirvenin galibi Putin

Alaska’daki Donald Trump-Vladimir Putin zirvesinin ardından Batı basını kazananın Rusya olduğunu yazıyor. Trump, Alaska’dan dönerken Air force uçağından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i aradı. ABD gazetesi Axios ise Trump-Zelenskiy görüşmesinin “kolay geçmediğini” yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki buluşmaları, üç saatlik toplantıları tüm dünyada dakika dakika takip edildi. Trump ile Putin'in samimi anları, özellikle de basın toplantısında Trump'ın "Artık barış Zelenskiy ve Avrupa'nın sorumluluğunda" demesi Ukrayna ve Batı basınında endişeye yol açtı.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

BATI BASINI "GÜNÜN KAZANANI PUTİN" DEDİ

Alaska'daki ABD askeri üssünde yapılan üç saatlik görüşme ve basın toplantısının ardından Batı basını açıkça günün kazananının Putin olduğunu yazdı.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

TRUMP ALASKA'DAN DÖNERKEN ZELENSKİY'İ ARADI: "ZOR GÖRÜŞME"

ABD gazetesi Axios'un muhabiri Barak Ravid, Trump-Putin zirvesinin ardından Trump ile Zelenskiy'nin yaptığı telefon görüşmesinin "kolay olmadığını" yazdı. Trump, Alaska'dan Washington'a dönerken Air Force One uçağından Zelenskiy'i aradı ve ardından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Komisyonu liderleriyle yarım saat görüştü.

Trump, Zelenskiy ve NATO liderlerine, Putin'in ateşkes istemediğini ve savaşı sonlandırmak için kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiğini söyledi. Axios'un kaynağına göre "Trump görüşmede, ateşkes yerine hızlı bir barış anlaşmasının daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi."

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

"UKRAYNA İÇİN KAYIP"

Trump pazartesi günü Beyaz Saray'da Zelenskiy ile görüşme yapacak. Axios ise Trump-Putin zirvesinin sonuçlarının Ukrayna için oldukça olumsuz olduğunu yazdı.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

"AĞIR SIKLET BOKSÖRLER"

Batı basınında da genel görüş Alaska zirvesinin galibinin Putin olduğu yönünde. İngiliz Daily Mail, "Trump ve Putin birbirleriyle dövüşüp durmak zorunda kalan ağır sıklet boksörler gibi ortaya çıktılar" dedi.

Putin, ReutersPutin, Reuters

"PUTİN İKİ TEMEL AMACINA ULAŞTI"

Zirveden kesin bir sonuç çıkmasa da Daily Mail "Kremlin'i yakından izleyenler için Putin'in iki temel amacına ulaştığı görülüyordu: Dünya sahnesine geri dönmek ve Ukrayna'da askeri kazanımlar elde etmek için daha fazla zaman kazanmak." ifadelerini kullandı.

Alaskada neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trumptan Avrupaya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saraydan olay paylaşımAlaskada neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trumptan Avrupaya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saraydan olay paylaşım

Alaskadaki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putinden karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajıAlaskadaki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putinden karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı

