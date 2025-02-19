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ABD Başkanı Donald Trump Zelenskiy'yi hedef aldı: Savaşı bitirme gücüm var

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenledi. Savaşı bitirme gücüne sahip olduğunu vurgulayan Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna da açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 05:36 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 05:43
ABD Başkanı Donald Trump Zelenskiy’yi hedef aldı: Savaşı bitirme gücüm var

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    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine Ukrayna'nın neden davet edilmediğiyle ilgili olarak, "Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz." dedi. Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı gündemini değerlendirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenledi. (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenledi. (Reuters)

    "SAVAŞA ARTIK SON VERİLMELİ"

    Suudi Arabistan'daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu kaydeden Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

    Trump, Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna da açıklık getirdi. Ukrayna'nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, şunları söyledi:

    Trump, ʺSavaşı bitirme gücüne sahibimʺ. (AFP)Trump, ʺSavaşı bitirme gücüne sahibimʺ. (AFP)

    "ONLARA TÜM TOPRAKLARINI VEREBİLİRDİM"
    "Bugün duydum ki 'biz davet edilmedik' diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve Başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü."

    Trump, savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmadı. (AFP)Trump, savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmadı. (AFP)

    "HİÇ BAŞLAMAMASI GEREKEN BİR SAVAŞTI"
    Savaşın nedeni konusunda Rusya ile ilgili net bir değerlendirme yapmayan Trump, zayıf liderlik gösterdikleri için hem Biden'ın hem de Zelenskiy'nin "hiç başlamaması gereken" bir savaşın kapısını araladığını savundu. Öte yandan Trump, Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması ihtimaline sıcak baktığını ve böyle bir öneriyi desteklediğini açıkladı.

    Trump, barış planının bir parçası olarak Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrine nasıl baktığı sorusuna, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur." diye yanıt verdi.

    Trump, ʺUkrayna halkı Zelenski'den memnun değilʺ. (AA)Trump, ʺUkrayna halkı Zelenski'den memnun değilʺ. (AA)

    "UKRAYNA HALKI ZELENSKİ'DEN MEMNUN DEĞİL"
    Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu fikirden bahsettiğini hatırlatan Trump, "Eğer bir barış anlaşması yaparsak, bence Avrupa açısından oraya asker göndermemiz gerekmeyecek çünkü biz çok uzaktayız ama orada (Avrupa'dan) asker bulundurmak iyi olur. Buna hiç itirazım olmaz." değerlendirmesini yaptı. Özellikle Fransa'nın buna istekli olduğunu bildiğini belirten Trump, böyle bir adımın "güzel bir jest" olacağını kaydetti.

    ABD Başkanı ayrıca, Ukrayna'da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını ancak halkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den pek de memnun olmadığını söyledi.

    Trump, "(Ukrayna'da) Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya ile ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor. Ukrayna'daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze'ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor." diye konuştu.

    AVRUPA'DAKİ ABD ASKERLERİNİ GERİ ÇEKME FİKRİ YOK

    Trump, bir soru üzerine, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

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