ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamada, Venezuela'dan gelen uyuşturucu taşıyan bir teknenin vurulduğunu duyurdu. Detay vermeyen Trump'ın ardından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Güney Karayipler'de söz konusu gemiye “ölümcül saldırı” düzenlediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Venezuela ile bağlantısını kurduğu uyuşturucu taşıyan bir tekneyi "vurduğunu" söyledi.

Donald Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu akıyor ve bunlar Venezuela'dan yeni geldi" dedi.

Trump, yaptığı konuşmasında düzenlenen operasyon hakkında ayrıntı vermedi.

ABD, Trump'ın uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etme sözünü yerine getirmek amacıyla Güney Karayipler'e birkaç gemi konuşlandırdı.

ÖLÜMCÜL SALDIRI

Trump'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ordusunun Venezuela'dan ayrılan bir uyuşturucu gemisine Güney Karayipler'de "ölümcül saldırı" düzenlediğini söyledi.

