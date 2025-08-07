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ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar!

Çip'e yüzde 100 vergi uygulayacağız. Gümrükten yüzlerce milyar gelecek. 1-2 yıl sonrasında bu ülkede hiç görmediğimiz bir yatırım patlaması göreceğiz. Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ile de görüştüm.

Bir yıl önce Amerika ölmek üzere olan bir ülkeydi ama şu anda en başarılı ülkelerden biriyiz. Geldiğim ilk hafta basın üzerime yumurta fiyatları konusunda çok geldi. Ben onlara daha geleli 4 gün oldu dedim, şu an fiyatlarda bariz düşüşler devam ediyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Putin ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Belki yakında bir toplantı ayarlayabiliriz. Ama hayal kırıklıklarımdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum. 5 savaşı çözdük. İran'da olduğu gibi, nükleer silahlarını imha ettik. Binlerce genç insan ölüyor, galiba Rusya 22 bine yakın asker kaybetti.

Ukrayna ise 9 bine yakın. Bu savaşın hiç başlamaması gerekiyordu. Bu Biden'ın gözetimi altında başlatılmış bir savaş. Rusya bizden bir toprak bile almadı, bu ölümleri bitirmek istiyoruz.

ÇİN'E UYGULANAN TARİFE
Çin'e daha fazla vergi uygulaması yapabiliriz.

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