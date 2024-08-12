PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü! Elon Musk ile röportaj bombası

ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü. Trump 1 yılın ardından ilk kez paylaşımda bulunurken, Elon Musk ile de röportaj yapacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 20:58 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 20:58
ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü! Elon Musk ile röportaj bombası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından en son 2023'te paylaşım yaptığı eski adı Twitter olan X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.



Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayınladı.



ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasının ardından 2022'de Trump'ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023'te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.



ELON MUSK İLE RÖPORTAJ HAZIRLIĞI

Musk, TSİ 03.00'da Trump ile X'te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump'ın X hesabından yayınlanacak.



2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekleyen Musk, ancak o zamandan bu yana sağa yöneldi ve geçtiğimiz temmuz ayında suikast girişiminin ardından Trump'ı desteklemeye başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Yerlikaya: ’Gürz-6’ operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddettim tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı
Vakıf Katılım Bankası
ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü! Elon Musk ile röportaj bombası
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı | Ankara’da mekik diplomasisi: Heyetler masada
CANLI TAKİP | İsrail hazır ola geçti! Askerlere yurt dışına çıkma yasağı: Ordu ülkenin güneyini kapatıyor
Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan: Gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir
Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı
Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı hedef alıp vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da geliyor
Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: Suriye ile mutabık bir yerde... | F-16’larda son durum
Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı
SON DAKİKA