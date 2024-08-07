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ABD basınından flaş iddia: İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti! Suikast planı ABD'de mi yapıldı?

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD senatosunda ağırlandıktan sonra peş peşe suikastlar gerçekleştirdi. Suikastların ABD ile planlandığına yönelik kuşkular zihinlerdeki yerini korurken, bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikast ile ilgili bilgilendirdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 11:00 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 12:20
ABD basınından flaş iddia: İsrail Haniye’yi öldürdüğünü itiraf etti! Suikast planı ABD’de mi yapıldı?

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit oldu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Haniye'nin şehit olmasının ardından bölgede gerilim bir hayli arttı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Suikastı kimin gerçekleştirdiğine dair soru işaretleri zihinlerdeki yerini korurken, suikastın bir numaralı şüphelisi İsrail ise suikastı üstlenmedi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasına dair önemli bir haber yayımladı.

Haniye'nin suikasta uğradığı konut.Haniye'nin suikasta uğradığı konut.

İSRAİL ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ
Washington Post, İsrail'in Beyaz Saray'ı Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından suikastın arkasında kendilerinin olduğu konusunda bilgilendirdiğini yazdı

Washington Post tarafından yayımlanan haber. Washington Post tarafından yayımlanan haber.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Washington'a giderek ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma ile ABD daha önce İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu defalarca kanıtlamıştı.

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"YERİ MECLİS KÜRSÜSÜ DEĞİL MAHKEME SALONU"
ABD'nin alkışı ile daha da saldırganlaşan İsrail, peş peşe suikastlara imza attı. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "Soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Gazetenin bu haberiyle ABD'nin İsrail'i hem hem maddi hem de silah yardımı yaparak resmi ve gayri resmi olarak desteklediği açık bir şekilde gözler önüne serilirken, suikast planının bu ziyarette gerçekleşmiş olabileceğine yönelik kuşkular da arttı.

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Washington Post, ayrıca ABD'nin İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine yönelik öfkelendiğini belirtti.

Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili ise Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin gergin geçtiğini de doğruladı.

Bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmek istemeyen ABD'nin İsrail'e yönelik destekleri de bir yandan devam ediyor.

Avustralya-ABD Bakan İstişareleri (AUSMIN) 2024" toplantısı kapsamında Avustralyalı mevkidaşları Penny Wong ve Richard Marles ile ABD'nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail'i savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray, İsrail'e saldırıları nedeniyle Akdeniz ve Kızıldeniz'de askeri varlıklarını tahkim etmeye odaklanırken, İsrail'e hangi araçlarla destek vereceği de merak konusu. İşte ABD'nin farklı bölgelerde bulunan askeri varlığı.Beyaz Saray, İsrail'e saldırıları nedeniyle Akdeniz ve Kızıldeniz'de askeri varlıklarını tahkim etmeye odaklanırken, İsrail'e hangi araçlarla destek vereceği de merak konusu. İşte ABD'nin farklı bölgelerde bulunan askeri varlığı.

Bu mesajı doğrudan İran'a ve İsrail'e ilettiklerini vurgulayan Blinken, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır. Tıpkı askerlerimizi savunmaya devam edeceğimiz gibi, İsrail'i terörist gruplardan ya da onların destekçilerinden gelebilecek saldırılara karşı savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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