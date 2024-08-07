ABD basınından flaş iddia: İsrail Haniye’yi öldürdüğünü itiraf etti! Suikast planı ABD’de mi yapıldı?

Haniye'nin suikasta uğradığı konut. İSRAİL ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Washington Post, İsrail'in Beyaz Saray'ı Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından suikastın arkasında kendilerinin olduğu konusunda bilgilendirdiğini yazdı

Washington Post tarafından yayımlanan haber. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde Washington'a giderek ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma ile ABD daha önce İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu defalarca kanıtlamıştı. Amerika yine İsraili besliyor: ABD Savunma Bakanı talimat verdi: Çok sayıda ek savaş uçağı ve donanma gemisi Orta Doğuya hareket ediyor Amerika yine İsrail'i besliyor: ABD Savunma Bakanı talimat verdi: Çok sayıda ek savaş uçağı ve donanma gemisi Orta Doğu'ya hareket ediyor "YERİ MECLİS KÜRSÜSÜ DEĞİL MAHKEME SALONU"

ABD'nin alkışı ile daha da saldırganlaşan İsrail, peş peşe suikastlara imza attı. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "Soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır." ifadelerini kullanmıştı. Gazetenin bu haberiyle ABD'nin İsrail'i hem hem maddi hem de silah yardımı yaparak resmi ve gayri resmi olarak desteklediği açık bir şekilde gözler önüne serilirken, suikast planının bu ziyarette gerçekleşmiş olabileceğine yönelik kuşkular da arttı.

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington Post, ayrıca ABD'nin İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine yönelik öfkelendiğini belirtti.

Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili ise Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin gergin geçtiğini de doğruladı.