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ABD Adalet Bakanlığı'ndan İran'a suç duyursu! Trump'a suikast iddiası:" Başkanlık seçimden sonrasına erteleyin talimatı

ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir yetkilinin Shakeri isimli kişiye 7 gün içinde Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatı verdiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 00:11 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 00:32
ABD Adalet Bakanlığı’ndan İran’a suç duyursu! Trump’a suikast iddiası: Başkanlık seçimden sonrasına erteleyin talimatı

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ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)

Manhattan'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranFarhad Shakeri'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.

ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.

İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)

ABD'de yaşayan Carlisle Rivera ve Jonathon Loadholt ile suikast planı için temas kurduğunu anlatan Shakeri, FBI yetkililerine, bu planı İran'ın belirlediği zaman çizelgesi içinde yerine getirme niyetinde olmadığını öne sürdü.

Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından birkaç gün sonra suçlamaların açıklanması dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda, Trump'ın talimatıyla hava saldırısı ile öldürülmüştü.

ABD basınında, son gelişmenin, İran'ın Süleymani'nin intikamını almak için çaba içerisinde olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir kişinin ABD topraklarında siyasi suikastler gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)

Federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastleri işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.

Merchant, adamlarına Pakistan'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklanmıştı.

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