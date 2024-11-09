ABD Adalet Bakanlığı'ndan İran'a suç duyursu! Trump'a suikast iddiası:" Başkanlık seçimden sonrasına erteleyin talimatı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump 'ı öldürmeye yönelik İran lı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın Trump'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr arşiv)



Manhattan'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı Farhad Shakeri'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.

ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.

İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.