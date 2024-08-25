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İşte Batı'nın özgürlük anlayışı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram'ın patronu Pavel Durov Fransa'da tutuklandı

Telegram kurucusu Pavel Durov Fransa'da tutuklandı. Söz konusu Meta olunca tüm skandallara göz yuman Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Fransız medyasına göre Durov iş birliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 01:08 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 01:23
İşte Batı’nın özgürlük anlayışı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın patronu Pavel Durov Fransa’da tutuklandı

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Telegram mesajlaşma uygulamasının milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, TF1 TV ve BFM TV'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, cumartesi akşamı Paris'in dışındaki Bourget havaalanında tutuklandı.

TF1'in internet sitesinde yer alan habere göre, Durov'un özel jetiyle seyahat ettiği belirtilirken, Fransa'da yürütülen ön polis soruşturması kapsamında hakkında tutuklama emri çıkarıldığı ifade edildi.

TF1 ve BFM, soruşturmanın Telegram'da moderatör eksikliğine odaklandığını ve polisin bu durumun mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin engellenmeden devam etmesine olanak sağladığını düşündüğünü söyledi.

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