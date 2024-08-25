İşte Batı’nın özgürlük anlayışı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın patronu Pavel Durov Fransa’da tutuklandı

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Telegram mesajlaşma uygulamasının milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, TF1 TV ve BFM TV'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, cumartesi akşamı Paris'in dışındaki Bourget havaalanında tutuklandı.

TF1'in internet sitesinde yer alan habere göre, Durov'un özel jetiyle seyahat ettiği belirtilirken, Fransa'da yürütülen ön polis soruşturması kapsamında hakkında tutuklama emri çıkarıldığı ifade edildi.