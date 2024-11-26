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717 milyon dolar değerindeki serveti sevgilisinin dikkatsizliği yüzünden çöpe gitti!

Galler’de yaşayan James Howells’ın, 717 milyon dolar değerinde Bitcoin içeren sabit diskini sevgilisi kaybetti. Newport Belediye Meclisi, sabit diski bulmak için çöp sahasını kazma izni vermedi. Howells, belediyeyi 495 milyon sterlinlik tazminat talebiyle mahkemeye verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
717 milyon dolar değerindeki serveti sevgilisinin dikkatsizliği yüzünden çöpe gitti!

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Galler'de yaşanan olay, bir servetin nasıl çöpe dönebileceğini gözler önüne serdi. James'in dizüstü bilgisayarına limonata döküldü ve bilgisayar bozuldu. Parçaları satarken sabit diski sakladı ancak daha sonra diğer eski eşyalarla birlikte çöpe gitti. Sabit diski atan eski kız arkadaşı Halfina Eddy-Evans'dı.

Halfina, "James benden onu atmamı istedi. Siyah torbalarda birkaç eşya vardı. Okul otobüsünden dönerken onu atık merkezine bıraktım. İçinde bu kadar değerli bir şey olduğunu bilmiyordum. Parasının tek bir kuruşunu bile istemiyorum, sadece sessiz kalmasına izin verin" dedi. James, 2009 yılında madencilik yaparak 8.000 Bitcoin kazandı. Şimdi, bu Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 23 milyar TL. James, sabit diskini bulmak için Newport Belediyesi'nin çöp sahasını kazmak istiyor. Bulursa paranın yüzde 10'unu şehre bağışlayacağını ve Newport'u "İngiltere'nin Dubai'si" yapacağını söylüyor. Ancak belediye, çevresel kaygılarla buna izin vermiyor. İlk duruşma bu ay yapılacak ve karar 3 Aralık'ta verilecek. Konsey, "Çevre izinlerimiz buna uygun değil ve çevreye önemli zararlar verecek." diyor.

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