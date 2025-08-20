2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! NATO'dan yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün (19 Ağustos 2025) 2026 NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu.

BEŞTEPE'DE NATO ZİRVESİ

Genel Sekreter Rutte "Bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılarda bulundu. Bir sonraki Zirvemizde liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak haline getirmeye devam edecek ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacak." dedi.

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ TÜRKİYE

Türkiye, 2004'teki İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.