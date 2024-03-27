Azerbaycan’dan AB’de üçlü zirve açıklaması: Barış sürecini Bakü başlattı! Ermenistan’ın öncüsü Fransa

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'a ilişkin ihtilaflar devam ederken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve ABD'nin önümüzdeki ay Brüksel'de gerçekleştireceği üçlü toplantı hakkında açıklama yaptı.

"BARIŞ SÜRECİNİ AZERBAYCAN BAŞLATTI"

Barış sürecini yapıcı tutumu ile Azerbaycan'ın başlattığını hatırlatan Hacızade "6 Ekim 2022'deki dörtlü Prag toplantısında Azerbaycan, sınırın Ermenistan tarafına 40 kişilik AB izleme heyetinin (EUMCAP) konuşlandırılmasını istedi. Bunun Azerbaycan ile Ermenistan arasında güvenin inşasına katkıda bulunması bekleniyordu. Ne yazık ki ilk 2 aylık görev süresinden sonra Azerbaycan'ın onayı olmadan EUMCAP, önemli ölçüde süre uzatımı ve çok daha fazla sayıda gözlemciyle birlikte Ermenistan'daki AB Misyonuna (EUMA) dönüştürüldü." şeklinde konuştu ve sözlerine şöyle devam etti:

Misyon, o zamandan beri aktif olarak Azerbaycan karşıtı propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle EUMA'nın belirtilen görev tanımına uygun olarak tamamen tarafsız, sivil ve silahsız bir misyon olarak faaliyet göstermesini sağlamak, ayrıca Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik veya meşru güvenlik çıkarlarını etkileyecek her türlü faaliyetten kaçınması için AB tarafına ciddi şekilde gerekli tüm tedbirleri alması yönünde çağrıda bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

ERMENİSTAN'IN ÖNCÜSÜ FRANSA

Hacızade "Endişe verici bir diğer konu ise Fransa öncülüğünde daha fazla askeri teçhizat (ölümcül ve saldırı silahları dahil) sağlanması yönünde yeni vaatler içeren, Ermenistan'ı askerileştirme kampanyasıdır." dedi ve AB üyesi Yunanistan'ın Ermenistan ile askeri iş birliğini derinleştirme planına ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

ABD VE AB'NİN KAFKASYA İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Avrupa Barış Fonu çerçevesinde Ermenistan'a askeri yardım yapılmasının planlanmasının ve 5 Nisan'da yapılacak toplantının askeri unsurları da kapsadığı yönündeki bilgiler, bölgede barışı tesis etme çabalarını baltaladığını söyleyen Hacızade, "İlginçtir ki Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır silahlı saldırı, işgal ve etnik temizliğin mağduru olmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'ın işgalci güçlerinin derhal, tamamen ve şartsız olarak geri çekilmesini talep eden 4 kararına rağmen AB ve ABD tarafından hiçbir zaman bu tür kayıtsız şartsız destek almamıştır." şeklinde konuştu.

AB-Ermenistan-ABD toplantısının bölgede devam eden barış sürecine muhtemel etkisi sorulan Hacızade, "AB ve ABD'nin eylemlerinin tek taraflı ve ön yargılı olduğu, çifte standart yaklaşımına dayandığı açıktır. Söz konusu üçlü toplantı, tam anlamıyla şeffaf yürütülmüyor, bölgesel kapsayıcılıktan yoksun ve bölgede teşvik edilen, çok ihtiyaç duyulan güven inşasına, bütünlüğe aykırı hareket ediyor. Ermeni tarafını iyi niyetle müzakereye teşvik etmek yerine bölgede yeni ayrım hatları oluşturuyor" dedi.

PROVOKASYONLARA DİKKAT ÇEKTİ

Hacızade, "Ermenistan'daki intikamcı ruh hali göz önüne alındığında Washington ve Brüksel'in bu kadar açık bir Ermeni yanlısı kamuoyu açıklaması, Ermenistan'da AB ve ABD'nin Azerbaycan'a karşı muhtemel provokasyonlarında Ermenistan'ı destekleyeceği yönünde tehlikeli bir yanılsamaya yol açabilir. Böyle bir durumda AB ve ABD, Ermenistan'ın muhtemel istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sorumluluğunu paylaşacak" ifadelerine yer verdi. Hacızade, temel temellere dayanan kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe ulaşmak için eşsiz bir fırsat penceresinin mevcut olduğu bir dönemde, tüm taraflara barış çabalarına zarar verecek ve bölgede yeni gerilim dalgalarını tetikleyebilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.