Moskova’daki terör saldırısı derinleşiyor! Rus istihbaratından flaş açıklama: Saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var





Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, "Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullandı.

Moskova'daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların "kahraman" gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Ukrayna'nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, "Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu." dedi.