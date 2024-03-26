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Gazze'de hastaneler abluka altında: Kemal Advan'da çocuklar sağlık hizmeti alamıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası yüzünden tedavi olamayan binlerce çocuktan biri olan 6 yaşında kistik fibrozis hastası Fadi ez-Zenat, tedavi görmek için Refah'a getirildi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 10:58 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:15
Gazze’de hastaneler abluka altında: Kemal Advan’da çocuklar sağlık hizmeti alamıyor

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırı ve bombalamaları hava, kara ve denizden olmak üzere 172 gündür aralıksız devam ediyor. Katliamların son bulmadığı Gazze'de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı fark etmeksizin hiç kimse insani yaşam koşularına erişemiyor.

İsrail ordusu, daha önce de Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgede bulunan pek çok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.

6 YAŞINDA KİSTİK FİBROZİS HASTASI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde yeterli sağlık hizmetini alamayan 6 yaşındaki kistik fibrozis hastası Fadi ez-Zenat, tedavisine devam etmek istiyor.

6 yaşındaki çocuk, tedavisine Gazze sınırları dışında devam edilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine getirildi.

Fadi ez-Zenat, kentte kurulan sahra hastanesinde Gazze'den çıkacağı günü bekliyor.

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