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ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı: 47 yıllık köprü yerle bir oldu! En az 20 kişiden haber alınamıyor

ABD’nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü’ne kargo gemisi çarptı. Trafiğin işlediği ve üzerinde çok sayıda araç olan köprü yerle bir olurken araçlar ise suya düştü. Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı, kazayı toplu facia olarak tanımladı ve suya düşen kişiler bulundukça ölü ve yaralı sayısının artacağını işaret etti. Maryland Valisi bölgede OHAL ilan edildiğini duyururken suya düşen en az 20 kişi olduğu bildirildi. Son olarak iki kişinin buzlu sudan kurtarıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 10:23 Güncelleme 26 Mart 2024, 14:13
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı: 47 yıllık köprü yerle bir oldu! En az 20 kişiden haber alınamıyor

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ABD'nin Baltimore kentindeki büyük bir köprü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü.

ABD'de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı!

KARGO GEMİSİNİN ÇARPTIĞI KÖPÜ YERLE BİR OLDU

Associated Press'in haberine göre Baltimore Polisi, "köprünün kısmen çöktüğünü" ve köprüde çalışan işçilerin suya düştüğünü bildirdi.

Geminin, yerel saatle 1.30 sıralarında köprüyle çarpıştığı ve ardından araçlar köprüden geçerken alev alıp ve battığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre kazanın ardından çok sayıda insan Patapsco Nehri'ne düştü.

EN AZ 20 KİŞİ SUYA DÜŞTÜ

Baltimore İtfaiye Teşkilatı, acil durum ekiplerinin suya düştüğüne inanılan en az yedi kişiyi aradığını söyledi.

Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatının İletişim Şefi Kevin Cartwright, olayı toplu facia olarak tanımlarken çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine işaret etti. Cartwright, ayrıca, kazadan kaç kişinin etkilendiğini bilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Baltimore İtfaiyesi'nin ardından yapılan açıklamalarda suya düşen kişi sayısının en az 20 olduğu belirtildi.

"EN FAZLA 45 SANİYE HAYATTA KALABİLİR"

Mevsim ve su sıcaklığı itibarıyla suya düşen kişilerin 45 dakikadan fazla hayatta kalamayabileceğine dikkat çekiyor.

İKİ KİŞİDEN HABER VAR!

Kazadan beş saat sonra yerel itfaiye şefi James Wallace şunları söyledi iki kişinin sudan kurtarıldığını, durumu ağır olan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Köprü kazasının ardından suya düşen kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Maryland Valisi Wes More, bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

2,6 mil uzunluğundaki köprü, Baltimore'u çevreleyen Maryland Interstate 695 karayolu üzerinde yer alıyor. Köprünün Baltimore'un en uzunu ve dünyanın üçüncü en uzun kesintisiz kafes köprüsü olduğu söyleniyor

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