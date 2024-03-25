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CANLI TAKİP | Soykırım tankları Şifa Hastanesi’nde cesetleri ezdi! El Emer ve Nasır’da kuşatma

Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ndeki kuşatması devam ediyor. Kuşatmadan kaçan Filistinliler, İsrail tanklarının ve zırhlı buldozerlerin en az dört ceset ve ambulansın üzerinden geçtiğini bildirdi. Soykırım ordusu ayrıca, Gazze’nin güneyindeki El Emel ve Nasır hastanelerini de kuşattı. İşte, işgal altındaki Filistin topraklarından son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:17
CANLI TAKİP | Soykırım tankları Şifa Hastanesi’nde cesetleri ezdi! El Emer ve Nasır’da kuşatma

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Katar'da ateşkes görüşmeleri devam ederken terör devleti İsrail, yalnızca Hamas ile esir takası istediğini belirtiyor ve Gazze'de savaşın sona ermesini istemediğini açıkça ortaya koyuyor. İsrail heyeti Doha'da ateşkes görüşmelerine katılrıken soykırım ordusu ise Han Yunus, Refah ve Deir el Balah'ta katliama devam ediyor.

KADINLARA TECAVÜZ ETTİLER

El Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir binada mahsur kalan Filistinli bir kadın, El Cezire'ye İsrail güçlerinin Gazze'nin en büyük hastanesine devam eden baskın sırasında kadınlara tecavüz ettiğini, kaçırdığını ve öldürdüğünü söyledi.

İsrail güçleri tarafından zorla dışarı çıkarılmadan önce kuşatma altındaki binada altı gün geçiren Cemile el-Hissi, El Cezire Arapça'ya el-Şifa'nın bir "savaş bölgesi" olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Kadınlara tecavüz ettiler, kadınları kaçırdılar, kadınları idam ettiler ve köpeklerini üzerlerine salmak için enkaz altından cesetler çıkardılar. Bundan daha kötü bir şey var mı? Kadınların yardım çağrısı yaptığını ve onlara yardım etmek için ulaşmaya çalıştığımızda bize ateş ettiklerini duymaktan daha korkunç bir şey var mı?

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

08.15 İsrail'in Şifa Hastanesi'nde devam eden kuşatmasından kaçan Filistinliler, İsrail tankları ve zırhlı buldozerlerin hastanede cesetleri ezdiğini bildirdi.

Hastaneye sığınan binlerce Filistinliden biri olan Jameel el-Ayoubi, İsrail tanklarının ve zırhlı buldozerlerin hastane avlusunda en az dört cesedin üzerinden geçtiğini gördüğünü söyledi. Ambulansların da ezildiği bildirildi.

24 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.00 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da cumartesi gecesinden bu yana aralarında bir çocuk ve eski mahkumların da bulunduğu en az 16 Filistinliyi tutukladı.

Mahkumlar ve Eski Mahkumlarla İlişkiler Komisyonu ile Mahkumlar Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana serbest bırakılanlar da dahil olmak üzere 7 bin 755 kişi tutuklandı.

13.52 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), soykırımcı İsrail güçlerinin el-Amal Hastanesini sis bombaları ve buldozerlerle hedef aldığını duyurdu. Soykırım ordusu hastanenin kapılarını bariyerle kapatırken hastanedeki herkese çıplak ayrılmalarını bildirdi.

11.27 İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralı sayısının da 74 bin 518'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

15.17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör devleti İsrail'de yaptığı konuşmada "İsrail ile aynı hedeflere sahibiz, Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değildir" dedi ve şöyle konuştu:

Holokost'tan bu yana Yahudi halkına yönelik en büyük katliamdan sorumlu olan Hamas'ın yenilgiye uğratılması konusunda İsrail'in hedefini paylaşıyoruz. Ancak dediğimiz gibi, Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu bunu yapmanın yolu değildir. Daha fazla sivilin ölmesi riskini taşır. İnsani yardımın sağlanmasına daha büyük zarar verme riski taşır. İsrail'i dünya çapında daha da yalnızlaştırma ve uzun vadeli güvenliğini ve konumunu tehlikeye atma riski taşır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri bu hedeflere ulaşmanın farklı bir yolunu konuşmak üzere Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

09.15 Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere bugün Washington DC'ye gidecek.

Açıklamada Gallant'ın ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de görüşeceği ve Gazze'deki savaş, Hamas'ın elindeki esirler ve insani çabalar hakkında görüşeceği belirtildi.

Gallant'ın ziyareti, İsrail'in geçen Ekim ayında Gazze'ye savaş başlatmasından bu yana ABD başkentine yapacağı ilk ziyaret olacak.

08.30 İsrail, Gazze savaşı sırasında Batı Şeria'da 7 bin 350'den fazla Filistinliyi tutukladı

23 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14:35 Gazze Şeridi'nin kuzeyinden alıkonulan 39 yaşındaki Filistinli Abir Gubn, İsrail askerleri tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını, işkence gördüğünü ve paralarının çalındığını söyledi.

14:28 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 15 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla , 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 740'a çıktığı bildirildi.

12:40 İsrail ordusuna ait onlarca tank, bu sabah erken saatlerde aniden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine girdi.

11:46 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02:03 Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya yer verildi.

Abbas, "Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanarak İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki su ve arıtma sistemlerini kasten tahrip ettiğini, Gazze'de yaşayan insanların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği su sınırının yüzde 2,5'ine ve hayatta kalma seviyesinin yüzde 20'sine erişebildiğini kaydetti.

22 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.22 Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Amerikan desteği olsun ya da olmasın Refah'a gireceğini söyledi.

Netanyahu, ABD'nin desteğini almazsa "Hamas'ın işini bitireceğini" ve "bunu tek başına yapacağını" söyledi.

17.05 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Çin'in ABD tarafından önerilen karara karşı veto etmesinin ardından Fransa'nın Gazze'de ateşkes için yeni bir BM kararı üzerinde çalışacağını söyledi.

Macron, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin'in birkaç dakika önce veto etmesinin ardından, Güvenlik Konseyi'ndeki Fransız karar taslağı temelinde çalışmaya devam edeceğiz ve Amerikalı, Avrupalı ve Arap ortaklarımızla bir anlaşmaya varmak için çalışacağız" dedi.

ATEŞKES OYUNUNA RET

16.27 BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı.

BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkati çekilmişti.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.

Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade edilmişti.

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.

14.05 Şifa Hastanesi'nde tutuklama kampanyası devam ediyor. Soykırım ordusu sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere şu ana kadar 600'den fazla kişiyi gözaltına aldı. gözaltına alındı. Burada sağlık personeli yetersizliğinden dolayı iki hasta hayatını kaybetti.

Soykırım ordusunun El Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 160'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

13.30 Soykırımcı İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından şehrin görüntüleri ortaya çıktı.

08.50 İngiltere ve Avustralya, Gazze'de "çatışmaların derhal durdurulması" gerektiğini ilan etti.

Çağrı, Avustralya ve İngiltere dışişleri ve savunma bakanlarının Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaptığı toplantı sonrasında geldi.

Müttefikler, "yardım akışının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının aciliyetini" vurgulayan bir bildiri yayınladılar.

08.10 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Dolev yakınlarında bu sabah bir minibüse ateş açan silahlı bir adamla kavga ettiğini söyledi.

21 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.28 AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrail'den Refah'a saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.

20.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.

Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

16.40 ABD ve Arap dışişleri bakanlarının toplantısı Kahire'de başladı. Mısır dışişleri bakanlığı sözcüsü Arap dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kahire'de bir toplantısının başladığını duyurdu.

Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den dışişleri bakanlarının yanı sıra Emirlik uluslararası işbirliği bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi genel sekreteri katılıyor.

14.53 İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda sığındıkları ev bombaların hedefi olan Musab el-Hams saldırıda beş kardeşini kaybederken üç kardeşi ve annesi yaralandı. İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu başı, yüzü, elleri ve ayaklarından ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda sığındıkları ev bombaların hedefi olan Musab el-Hams saldırıda beş kardeşini kaybederken üç kardeşi ve annesi yaralandı. İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu başı, yüzü, elleri ve ayaklarından ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, 4 gündür Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi ve çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Hala enkaz altında ölülerin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, hastanedeki sağlık ekipleriyle iletişimin tamamen kesilmesinin hemen ardından hastanedeki özel ameliyat binasını havaya uçurdu. Hastaneye sığınan aileler, Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulundu.

Gazze kentinin batısındaki El-Mina bölgesi ile Reşid Caddesinde Filistinlilere ait evlere düzenlenen şiddetli topçu saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

14.20 Filistinli Esirler Derneği'nin verilerine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam başlayan baskınlarda 25 Filistinliyi tutukladı.

Böylece 7 Ekim'den bu yana tutuklananların toplam sayısı 7 bin 725'e yükseldi.

Son tutuklamalar El Halil ve Kudüs valiliklerinde yoğunlaştı ancak aynı zamanda Ramallah, Nablus ve Beytüllahim valiliklerinde de gerçekleşti.

12.20 İsrail saldırıları son 24 saatlik raporlama döneminde Gazze'de en az 65 kişiyi öldürdü ve 92 kişiyi yaraladı.

Bölgenin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu kayıplar Gazze'de öldürülen toplam insan sayısını 74.1888 yaralıyla birlikte 31.988'e çıkardı.

8.000 kişi daha kayıp. Bakanlığa göre bu kurbanların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail saldırısında evi yıkılan ve eşini kaybeden Filistinli Muhammad al-Durra (41), ramazan ayını saldırılarda bir bölümü yıkılan enkaz halindeki evde geçiriyor. Can güvenliklerini korumak için defalarca göç etmek zorunda kalan ve halihazırda Gazze'nin Refah kentinde yaşayan Durra, orucunu enkaz halindeki evde çocuklarıyla birlikte hazırladığı yer sorasında açıyor. İsrail saldırısında evi yıkılan ve eşini kaybeden Filistinli Muhammad al-Durra (41), ramazan ayını saldırılarda bir bölümü yıkılan enkaz halindeki evde geçiriyor. Can güvenliklerini korumak için defalarca göç etmek zorunda kalan ve halihazırda Gazze'nin Refah kentinde yaşayan Durra, orucunu enkaz halindeki evde çocuklarıyla birlikte hazırladığı yer sorasında açıyor.

KATİL İSRAİL'DEN SOYKIRIMA DEVAM İLANI

11.30 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu'nun konuşmasında Gazze'deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

07:13 Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

00:03 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önemini ve İsrail'in kara saldırısı başlatmakla tehdit ettiği Refah kentindeki durumu ele aldı.

00:01 İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.

20 MART ÇARŞAMBA TARİHİNDE YAŞANANLAR

15.15 Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin Refah'ında planlanan bir saldırının iptal edilmesi yönündeki baskıların artması üzerine önümüzdeki hafta Washington'u ziyaret edecek.

Katil Başbakan Netanyahu'nun ofisi ayrıca, ABD'nin karşı çıktığını söylediği planlanan saldırıyı görüşmek üzere "ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine" bir heyetin Washington'u ziyaret edeceğini duyurdu.

Gallant, 7 Ekim'den bu yana Washington'a yapacağı ilk ziyarette Pentagon şefi Lloyd Austin ile görüşecek.

Savunma Bakanlığı, görüşmede "Hamas terör örgütüne karşı savaştaki gelişmeler, kuvvet birikimi, insani konular ve ikili askeri işbirliği alanları"nın tartışılacağını söyledi.

14.35 Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun pazartesi günü Şifa Hastanesi'ne düzenledikleri baskınla ilgili "teröristleri ortadan kaldırdıklarına" yönelik iddialarını reddetti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "sivillere, hastalara, sağlık ekiplerine ve tıbbi ekipmanlara zarar gelmesini önlerken" hastanede yaklaşık 90 "teröristi" öldürdüğünü söylemiş ve ayrıca operasyonda öldürülen iki İsrail askerinin isimlerini ve fotoğraflarını da yayınlamıştı.

Gazze'nin Hamas yönetimindeki medya ofisi müdürü İsmail el-Sevabta, Reuters haber ajansına ölenlerin hepsinin yaralı hastalar ve hastane içinde yerinden edilmiş kişiler olduğunu söyledi ve "İşgalci İsrail ordusu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden, sürekli ve hukuka aykırı suçlarını meşrulaştırmanın bir parçası olarak anlatısını yayarken yalan ve aldatmaca uyguluyor" dedi.

12.15 Soykırımcı İsrail güçleri, hastaneye yapılan baskınları haber yapan gazetecilere karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olarak, El Cezire gazetecisi Mahmud Eliwa'yı Gazze Şehri'ndeki El Şifa Tıp Kompleksi'nden tutukladı.

11.04 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde 90 kişiyi infaz edip öldürdüğünü, yaklaşık 300 kişiyi esir aldığını ve 160 kişiyi de işgal altındaki bölgelere naklettiği ortaya çıktı.

Fransız askerlerin ortaya çıkardığı görüntülerde soykırım ordusunun El Şifa'da yaptığı katliam bir kez daha gözler önüne serildi.

İşgalci İsrail Şifa Hastanesi baskınlarında 90 Filistinliyi şehit ettiğini duyurdu! Görüntüler ifşa oldu!

10.15 Gazze'deki İsrailli esirlerin akrabaları ve destekçileri, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması için hükümete bir mesaj göndermek üzere Tel Aviv'deki ana otoyolu kısa süreliğine kapattı.

Pankartlardan birinde şöyle yazıyordu: "Bu sizin sorumluluğunuzdadır, Katar'dan anlaşmasız dönmeyin".

Protestocuların 15 dakika sonra dağılmasıyla otoyolda trafik yeniden başladı.

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