Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 137’ye yükseldi





Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye yükseldi." ifadesi kullanıldı.