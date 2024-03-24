ABD’nin maşası Moskova’da! DAEŞ senaryosu ile Rusya savaşını körüklüyorlar: Kremlin’den 93 saniyelik intikam

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart Cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırının ardından soru işaretleri varlığını korumaya devam ederken Rusya, söz konusu saldırı ile Batı'nın hibrit savaşı tetiklediğini belirtti. Saldırıyı DAEŞ üstlense de ABD'nin maşalarından biri olan terör örgütünün Moskova'daki hamlesinin Batı-Rusya savaşını tetiklemeye yönelik bir hamle olduğu açıkça ortaya çıktı.

"KAYIPLARI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN PLANLANDI"

Crocus City Hall'a düzenlenen ve şimdiye kadar 154 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, Rus basını tarafından "Rusya'nın modern tarihindeki en kötü saldırılardan biri" olarak nitelendirilirken Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) göre saldırı, kayıpları en üst düzeye çıkarmak için dikkatlice planlandı ve tasarlandı.

11 KİŞİ YAKALANDI: UKRAYNA'YA MI KAÇACAKLARDI?

FSB'den cumartesi günü yapılan açıklamada, ölümcül silahlı saldırıya karışan dört teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik servisine göre saldırıda kullanılan silajlar önceden bir yerde toplanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, ayrıca, Crocus belediye Binası'na saldıran dört şüphelinin "Ukrayna sınırına çok da uzak olmayan" Bryansk Bölgesi'nde gözaltına alındığını doğruladı. Yetkililere göre teröristler Ukrayna'ya kaçmayı planlıyordu.

ŞÜPHELİLERİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Şüphelilerden birinin ormanlık alana kaçtığı belirtilirken güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra öldüresiye dayak yediği ortaya çıktı. Saldırganın yakalanma anı sosyal medyada büyük ses getirirken Rus güvenlik güçlerinin tekme, yumruk ve dipçikle dövdüğü görüldü.

500 BİN RUBLEYE HERKESİ ÖLDÜR!

RT Genel Yayın Yönetmeni Martarita Simonyan, şüphelilerden birinin sorgu görüntülerini yayımladı. Videoda yer alan şüpheli, kendisine saldırı karşılığında 500 bin ruble yani yaklaşık 5 bin 400 dolar sözü verildiğini söyledi. Şüpheli, ayrıca, emir aldığı kişinin saldırının nerede yapılacağı konusunda kendisine talimat verdiğini söyledi ve "orada kim olursa olsun öldürmesinin" emredildiğini belirtti.

Şüpheli, ayrıca, saldırının Telegram üzerinden organize edildiğini belirtti.

NATO'DA RUSYA ALARMI: TAM 39 SANİYE BOMBALADILAR

Rus yerel saatle sabah 4.23'teki saldırının ardından Polonya hava sahasının 'güvenliğini sağlamak' için harekete geçti.

Polonya silahlı kuvvetleri, X'e yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve "Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli hava araçları tarafından gece boyunca fırlatılan seyir füzelerinden biri Polonya hava sahasını ihlal etti." ifadelerini kullandı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN TEHDİT GİBİ UYARI

Batı basını DAEŞ iddiasını sürdürmeye devam ederken Rusya ise ABD ve İngiltere'den 8 Mart'ta gelen Moskova'ya yönelik saldırı uyarısı ile ilgili şüpheleri tekrarlıyor.

Rusya'daki İngiliz ve Amerikan Büyükelçilikleri 8 Mart'ta Moskova'da çok büyük bir saldırı hazırlığı yapıldığını iddia etmişti. Rusya'daki aşırılıkçıların Moskova'daki kalabalık etkinliklere saldırmak için plan yaptığını iddia eden büyükelçilikler ABD ve İngiliz vatandaşlarını iki gün boyunca olaylardan kaçınmaları için uyarmıştı. Önce ABD sonra İngiltere'den peş peşe gelen uyarılar, 22 Mart'ta düzenlenen saldırının ardından anlam kazandı.

SİMONYAN "SUÇ ORTAKLIĞI" DEMİŞTİ

Rus devlet televizyonu RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan büyükelçiliklerden gelen uyarıların ardından "ABD ve İngiltere büyükelçilikleri 8 Mart'ta Moskova'da terör saldırısı tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Elinizde spesifik bir bilgi varsa, bu istihbarat servisleri aracılığıyla iletilmeli. Umarım öyle yapmışlardır eğer öyle değilse bu suç ortaklığıdır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

BATI BASINI RUSYA'YI SUÇLUYOR

Moskova'daki saldırıyı DEAŞ terör örgütünün üstlendiği iddia edilirken Rusya ise bu iddiaları yalanladı. Batı basını ise DEAŞ iddiasının üzerinde durmaya devam ederken Rusya'nın ABD'yi ciddiye almadığını belirtiyor.

"RUSYA'YA SPESİFİK BİLGİ İLETİLMEDİ"

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuştu ve ABD yönetiminin Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonlarında düzenlenecek olan terör eyleminin hazırlıkları konusunda Washington'daki Rusya Büyükelçiliği aracılığı ile herhangi bir spesifik bilgi iletilmediğini söyledi.

"SAVAŞI BATI SEÇTİ"

Antonov, ayrıca, Batı'nın Rusya ile hibrit savaş hattını seçtiğini söylerken terör saldırılarının Batı'nın hibrit savaşının Rusya'yı, rotasını ve dış politikasını değiştirmeye zorlamayacağını söyledi.

Büyükelçi Antonov, "Dış politikada ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gidişatında, özellikle de seçimlerden sonra hiçbir değişiklik olmayacağını söylemek istiyorum, hiçbir şey olmayacak. Bu tür arkadan saldırılar çizgimizi, rotamızı değiştirmeyecek ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Rusya ile hibrit savaşı seçenin Batı olduğuna dikkat seçen Antonov, "Eğer onlar Ukrayna'nın yardımıyla Rusya'nın altını oymayı seçtilerse bu onların tercihidir. (Kiev'e) tedarik ettikleri her şey yok edilecek." şeklinde konuştu.

TRUMP İLAN ETMİŞTİ: DAEŞ'İN KURUCUSU ABD

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinden önce partisinin Florida'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, DAEŞ'in birçok yönden Obama'ya saygı gösterdiğini ileri sürdü.

Konuşmasında ABD Başkanı'ndan tam ismi "Barack Hüseyin Obama" ile söz eden Trump, "Obama, DAEŞ'in kurucusudur" demişti.

Trump, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın da terör örgütünün kurucu ortaklarından olduğunu söylemişti.