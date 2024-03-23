CANLI TAKİP | Refah’ta su krizi yaşanıyor! İsrail Gazze’yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de yeni saldırıların mesajını vermeye devam ederken ABD ise yeni bir ateşkes oyuna başladı.

Times of Israel'in ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesi ile görüşmeye hazırlanıyor.

Orta Doğu turunda olan Blinken, perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Arap dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Kahire'ye uçmadan önce çarşamba günü aralarında Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da bulunduğu Suudi yetkililerle bir araya gelmişti.

Blinken bugün terör devleti İsrail'e uçacak. ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini görüşmesi bekleniyor.

SOYKIRIMCININ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA ORTAYA ÇIKTI

Gazze'de aylardır direnişe devam eden El Kassam Tugayları'nın düşürdüğü bir İsrail dronunda kan donduran görüntüler bulundu. İsrail dronlarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yıkılan evlerine bakmaya giden Filistinlileri takip edip üzerlerine defalarca bomba bıraktığı görüldü.

KANLI BASKINDA BEŞİNCİ GÜN

Soykırım ordusu Gazze'de El Şifa Hastanesi'ni beş gündür abluka altında tutuyor.

SU KRİZİ PATLAK VERDİ

Öte yandan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle tesislerin zarar gördüğü ve yakıt eksikliği nedeniyle elektrikli aletlerin kullanılamadığı Gazze'nin Mısır sınırında bulunan, nüfusu İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığınmasıyla 5 katına çıkarak 1,5 milyona ulaşan Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin ramazan ayında acılarını daha da artıran su krizi yaşanıyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

02:03 Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya yer verildi.

Abbas, "Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanarak İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki su ve arıtma sistemlerini kasten tahrip ettiğini, Gazze'de yaşayan insanların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği su sınırının yüzde 2,5'ine ve hayatta kalma seviyesinin yüzde 20'sine erişebildiğini kaydetti.

22 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.22 Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Amerikan desteği olsun ya da olmasın Refah'a gireceğini söyledi.

Netanyahu, ABD'nin desteğini almazsa "Hamas'ın işini bitireceğini" ve "bunu tek başına yapacağını" söyledi.

17.05 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Çin'in ABD tarafından önerilen karara karşı veto etmesinin ardından Fransa'nın Gazze'de ateşkes için yeni bir BM kararı üzerinde çalışacağını söyledi.

Macron, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin'in birkaç dakika önce veto etmesinin ardından, Güvenlik Konseyi'ndeki Fransız karar taslağı temelinde çalışmaya devam edeceğiz ve Amerikalı, Avrupalı ve Arap ortaklarımızla bir anlaşmaya varmak için çalışacağız" dedi.

ATEŞKES OYUNUNA RET

16.27 BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı.

BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkati çekilmişti.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.

Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade edilmişti.

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.

14.05 Şifa Hastanesi'nde tutuklama kampanyası devam ediyor. Soykırım ordusu sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere şu ana kadar 600'den fazla kişiyi gözaltına aldı. gözaltına alındı. Burada sağlık personeli yetersizliğinden dolayı iki hasta hayatını kaybetti.

Soykırım ordusunun El Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 160'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

13.30 Soykırımcı İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından şehrin görüntüleri ortaya çıktı.

08.50 İngiltere ve Avustralya, Gazze'de "çatışmaların derhal durdurulması" gerektiğini ilan etti.

Çağrı, Avustralya ve İngiltere dışişleri ve savunma bakanlarının Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaptığı toplantı sonrasında geldi.

Müttefikler, "yardım akışının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının aciliyetini" vurgulayan bir bildiri yayınladılar.

08.10 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Dolev yakınlarında bu sabah bir minibüse ateş açan silahlı bir adamla kavga ettiğini söyledi.

21 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.28 AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrail'den Refah'a saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.



20.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.

Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

16.40 ABD ve Arap dışişleri bakanlarının toplantısı Kahire'de başladı. Mısır dışişleri bakanlığı sözcüsü Arap dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kahire'de bir toplantısının başladığını duyurdu.

Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den dışişleri bakanlarının yanı sıra Emirlik uluslararası işbirliği bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi genel sekreteri katılıyor.

14.53 İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.