CANLI TAKİP | El Şifa baskınında beşinci gün! ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni ateşkes oyunu: Mossad ve CIA bir araya geliyor

14.53 İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den dışişleri bakanlarının yanı sıra Emirlik uluslararası işbirliği bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi genel sekreteri katılıyor.

16.40 ABD ve Arap dışişleri bakanlarının toplantısı Kahire'de başladı. Mısır dışişleri bakanlığı sözcüsü Arap dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kahire'de bir toplantısının başladığını duyurdu.

Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.

23.28 AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrail'den Refah'a saldırı başlatmaktan kaçınması istendi. 20.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

08.10 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Dolev yakınlarında bu sabah bir minibüse ateş açan silahlı bir adamla kavga ettiğini söyledi.

Müttefikler, "yardım akışının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının aciliyetini" vurgulayan bir bildiri yayınladılar.

Çağrı, Avustralya ve İngiltere dışişleri ve savunma bakanlarının Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaptığı toplantı sonrasında geldi.

08.50 İngiltere ve Avustralya, Gazze'de "çatışmaların derhal durdurulması" gerektiğini ilan etti.

Orta Doğu turunda olan Blinken, perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Arap dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Kahire'ye uçmadan önce çarşamba günü aralarında Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da bulunduğu Suudi yetkililerle bir araya gelmişti.

Times of Israel'in ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesi ile görüşmeye hazırlanıyor.

Terör devleti İsrail, Gazze 'de yeni saldırıların mesajını vermeye devam ederken ABD ise yeni bir ateşkes oyuna başladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda sığındıkları ev bombaların hedefi olan Musab el-Hams saldırıda beş kardeşini kaybederken üç kardeşi ve annesi yaralandı. İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu başı, yüzü, elleri ve ayaklarından ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, 4 gündür Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi ve çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Hala enkaz altında ölülerin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, hastanedeki sağlık ekipleriyle iletişimin tamamen kesilmesinin hemen ardından hastanedeki özel ameliyat binasını havaya uçurdu. Hastaneye sığınan aileler, Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulundu.

Gazze kentinin batısındaki El-Mina bölgesi ile Reşid Caddesinde Filistinlilere ait evlere düzenlenen şiddetli topçu saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

14.20 Filistinli Esirler Derneği'nin verilerine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam başlayan baskınlarda 25 Filistinliyi tutukladı.

Böylece 7 Ekim'den bu yana tutuklananların toplam sayısı 7 bin 725'e yükseldi.

Son tutuklamalar El Halil ve Kudüs valiliklerinde yoğunlaştı ancak aynı zamanda Ramallah, Nablus ve Beytüllahim valiliklerinde de gerçekleşti.

12.20 İsrail saldırıları son 24 saatlik raporlama döneminde Gazze'de en az 65 kişiyi öldürdü ve 92 kişiyi yaraladı.

Bölgenin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu kayıplar Gazze'de öldürülen toplam insan sayısını 74.1888 yaralıyla birlikte 31.988'e çıkardı.

8.000 kişi daha kayıp. Bakanlığa göre bu kurbanların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.