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CANLI TAKİP | El Şifa baskınında beşinci gün! ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni ateşkes oyunu: Mossad ve CIA bir araya geliyor

Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail’in başbakanı Benjamin Netanyahu Refah’a yönelik yeni saldırıların ilanını verirken Mossad başkanı, CIA ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Katar’da bir araya gelecek. Sözde ateşkes için hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve soykırım kabinesi ile bir araya gelecek. Soykırım ordusunun El Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskın ise beşinci gününe girdi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 09:06 Güncelleme 22 Mart 2024, 09:07
CANLI TAKİP | El Şifa baskınında beşinci gün! ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni ateşkes oyunu: Mossad ve CIA bir araya geliyor

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Terör devleti İsrail, Gazze'de yeni saldırıların mesajını vermeye devam ederken ABD ise yeni bir ateşkes oyuna başladı.

Times of Israel'in ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesi ile görüşmeye hazırlanıyor.

Orta Doğu turunda olan Blinken, perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Arap dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Kahire'ye uçmadan önce çarşamba günü aralarında Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da bulunduğu Suudi yetkililerle bir araya gelmişti.

Blinken bugün terör devleti İsrail'e uçacak. ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini görüşmesi bekleniyor.

KANLI BASKINDA BEŞİNCİ GÜN

Soykırım ordusu Gazze'de El Şifa Hastanesi'ni beş gündür abluka altında tutuyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

08.50 İngiltere ve Avustralya, Gazze'de "çatışmaların derhal durdurulması" gerektiğini ilan etti.

Çağrı, Avustralya ve İngiltere dışişleri ve savunma bakanlarının Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaptığı toplantı sonrasında geldi.

Müttefikler, "yardım akışının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının aciliyetini" vurgulayan bir bildiri yayınladılar.

08.10 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Dolev yakınlarında bu sabah bir minibüse ateş açan silahlı bir adamla kavga ettiğini söyledi.

21 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.28 AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrail'den Refah'a saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.

20.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.

Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

16.40 ABD ve Arap dışişleri bakanlarının toplantısı Kahire'de başladı. Mısır dışişleri bakanlığı sözcüsü Arap dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kahire'de bir toplantısının başladığını duyurdu.

Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den dışişleri bakanlarının yanı sıra Emirlik uluslararası işbirliği bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi genel sekreteri katılıyor.

14.53 İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda sığındıkları ev bombaların hedefi olan Musab el-Hams saldırıda beş kardeşini kaybederken üç kardeşi ve annesi yaralandı. İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu başı, yüzü, elleri ve ayaklarından ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda sığındıkları ev bombaların hedefi olan Musab el-Hams saldırıda beş kardeşini kaybederken üç kardeşi ve annesi yaralandı. İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu başı, yüzü, elleri ve ayaklarından ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, 4 gündür Gazze kentindeki Er-Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi ve çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Hala enkaz altında ölülerin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, hastanedeki sağlık ekipleriyle iletişimin tamamen kesilmesinin hemen ardından hastanedeki özel ameliyat binasını havaya uçurdu. Hastaneye sığınan aileler, Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulundu.

Gazze kentinin batısındaki El-Mina bölgesi ile Reşid Caddesinde Filistinlilere ait evlere düzenlenen şiddetli topçu saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

14.20 Filistinli Esirler Derneği'nin verilerine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam başlayan baskınlarda 25 Filistinliyi tutukladı.

Böylece 7 Ekim'den bu yana tutuklananların toplam sayısı 7 bin 725'e yükseldi.

Son tutuklamalar El Halil ve Kudüs valiliklerinde yoğunlaştı ancak aynı zamanda Ramallah, Nablus ve Beytüllahim valiliklerinde de gerçekleşti.

12.20 İsrail saldırıları son 24 saatlik raporlama döneminde Gazze'de en az 65 kişiyi öldürdü ve 92 kişiyi yaraladı.

Bölgenin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu kayıplar Gazze'de öldürülen toplam insan sayısını 74.1888 yaralıyla birlikte 31.988'e çıkardı.

8.000 kişi daha kayıp. Bakanlığa göre bu kurbanların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail saldırısında evi yıkılan ve eşini kaybeden Filistinli Muhammad al-Durra (41), ramazan ayını saldırılarda bir bölümü yıkılan enkaz halindeki evde geçiriyor. Can güvenliklerini korumak için defalarca göç etmek zorunda kalan ve halihazırda Gazze'nin Refah kentinde yaşayan Durra, orucunu enkaz halindeki evde çocuklarıyla birlikte hazırladığı yer sorasında açıyor. İsrail saldırısında evi yıkılan ve eşini kaybeden Filistinli Muhammad al-Durra (41), ramazan ayını saldırılarda bir bölümü yıkılan enkaz halindeki evde geçiriyor. Can güvenliklerini korumak için defalarca göç etmek zorunda kalan ve halihazırda Gazze'nin Refah kentinde yaşayan Durra, orucunu enkaz halindeki evde çocuklarıyla birlikte hazırladığı yer sorasında açıyor.

KATİL İSRAİL'DEN SOYKIRIMA DEVAM İLANI

11.30 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu'nun konuşmasında Gazze'deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

07:13 Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

00:03 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önemini ve İsrail'in kara saldırısı başlatmakla tehdit ettiği Refah kentindeki durumu ele aldı.

00:01 İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.

20 MART ÇARŞAMBA TARİHİNDE YAŞANANLAR

15.15 Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin Refah'ında planlanan bir saldırının iptal edilmesi yönündeki baskıların artması üzerine önümüzdeki hafta Washington'u ziyaret edecek.

Katil Başbakan Netanyahu'nun ofisi ayrıca, ABD'nin karşı çıktığını söylediği planlanan saldırıyı görüşmek üzere "ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine" bir heyetin Washington'u ziyaret edeceğini duyurdu.

Gallant, 7 Ekim'den bu yana Washington'a yapacağı ilk ziyarette Pentagon şefi Lloyd Austin ile görüşecek.

Savunma Bakanlığı, görüşmede "Hamas terör örgütüne karşı savaştaki gelişmeler, kuvvet birikimi, insani konular ve ikili askeri işbirliği alanları"nın tartışılacağını söyledi.

14.35 Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun pazartesi günü Şifa Hastanesi'ne düzenledikleri baskınla ilgili "teröristleri ortadan kaldırdıklarına" yönelik iddialarını reddetti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "sivillere, hastalara, sağlık ekiplerine ve tıbbi ekipmanlara zarar gelmesini önlerken" hastanede yaklaşık 90 "teröristi" öldürdüğünü söylemiş ve ayrıca operasyonda öldürülen iki İsrail askerinin isimlerini ve fotoğraflarını da yayınlamıştı.

Gazze'nin Hamas yönetimindeki medya ofisi müdürü İsmail el-Sevabta, Reuters haber ajansına ölenlerin hepsinin yaralı hastalar ve hastane içinde yerinden edilmiş kişiler olduğunu söyledi ve "İşgalci İsrail ordusu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden, sürekli ve hukuka aykırı suçlarını meşrulaştırmanın bir parçası olarak anlatısını yayarken yalan ve aldatmaca uyguluyor" dedi.

12.15 Soykırımcı İsrail güçleri, hastaneye yapılan baskınları haber yapan gazetecilere karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olarak, El Cezire gazetecisi Mahmud Eliwa'yı Gazze Şehri'ndeki El Şifa Tıp Kompleksi'nden tutukladı.

11.04 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde 90 kişiyi infaz edip öldürdüğünü, yaklaşık 300 kişiyi esir aldığını ve 160 kişiyi de işgal altındaki bölgelere naklettiği ortaya çıktı.

Fransız askerlerin ortaya çıkardığı görüntülerde soykırım ordusunun El Şifa'da yaptığı katliam bir kez daha gözler önüne serildi.

İşgalci İsrail Şifa Hastanesi baskınlarında 90 Filistinliyi şehit ettiğini duyurdu! Görüntüler ifşa oldu!

10.15 Gazze'deki İsrailli esirlerin akrabaları ve destekçileri, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması için hükümete bir mesaj göndermek üzere Tel Aviv'deki ana otoyolu kısa süreliğine kapattı.

Pankartlardan birinde şöyle yazıyordu: "Bu sizin sorumluluğunuzdadır, Katar'dan anlaşmasız dönmeyin".

Protestocuların 15 dakika sonra dağılmasıyla otoyolda trafik yeniden başladı.

19 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.24 El Kassam Tugayları, Gazze'deki El Şifa Hastanesi yakınındaki "Al-Yasin 105" top mermileriyle 5 siyonist aracı hedef aldıklarını duyurdu.

12:51 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." denildi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

12.45 İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, eğer İsrail Hamas'ı tamamen yenilgiye uğratmak istiyorsa Refah'a kara saldırısının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Reshet Bet radyosuna konuşan Dichter, "Bunu yapmanın başka yolu yok" dedi ve önerilen diğer planların yalnızca bir "Hollywood" senaryosu olduğunu söyledi.

12.25 Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana en az 31 bin 819 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 bin 934 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, son 24 saatte 93 kişinin öldüğü, 142 kişinin de yaralandığı belirtildi.

11.45 İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'un güneyinde Burin ve Madama köylerinde bir Filistinlinin evine ve çok sayıda araca saldırdığı bildirildi.

08.15 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Gazze'de ateşkes anlaşması sağlama ve kuşatma altındaki bölgeye giren insani yardım miktarını artırma çabalarını görüşmek üzere bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a gideceği duyuruldu.

Sözcü Matthew Miller, şu anda Filipinler'de bulunan Blinken'in Çarşamba günü Cidde'de Suudi yetkililerle görüşmesinin planlandığını, ardından Perşembe günü Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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