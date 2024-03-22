CANLI TAKİP | El Şifa baskınında beşinci gün! ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni ateşkes oyunu: Mossad ve CIA bir araya geliyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de yeni saldırıların mesajını vermeye devam ederken ABD ise yeni bir ateşkes oyuna başladı.
Times of Israel'in ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesi ile görüşmeye hazırlanıyor.
Orta Doğu turunda olan Blinken, perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Arap dışişleri bakanlarıyla görüşmek üzere Kahire'ye uçmadan önce çarşamba günü aralarında Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın da bulunduğu Suudi yetkililerle bir araya gelmişti.
Blinken bugün terör devleti İsrail'e uçacak. ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini görüşmesi bekleniyor.
KANLI BASKINDA BEŞİNCİ GÜN
Soykırım ordusu Gazze'de El Şifa Hastanesi'ni beş gündür abluka altında tutuyor.
İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
08.50 İngiltere ve Avustralya, Gazze'de "çatışmaların derhal durdurulması" gerektiğini ilan etti.
Çağrı, Avustralya ve İngiltere dışişleri ve savunma bakanlarının Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaptığı toplantı sonrasında geldi.
Müttefikler, "yardım akışının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının aciliyetini" vurgulayan bir bildiri yayınladılar.
08.10 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Dolev yakınlarında bu sabah bir minibüse ateş açan silahlı bir adamla kavga ettiğini söyledi.
21 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...
23.28 AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrail'den Refah'a saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.
20.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.
Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.
Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.
16.40 ABD ve Arap dışişleri bakanlarının toplantısı Kahire'de başladı. Mısır dışişleri bakanlığı sözcüsü Arap dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kahire'de bir toplantısının başladığını duyurdu.
Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den dışişleri bakanlarının yanı sıra Emirlik uluslararası işbirliği bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi genel sekreteri katılıyor.
14.53 İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.