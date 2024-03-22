Alman darbeci hayatını kaybetti! Aşırı sağcı Reichsbürger harekete geçmişti: Paralel yapılanmada kritik ölüm

Almanya'da 2022 yılında darbe girişimi ile büyük gündem yaratan ve geçtiğimiz aylarda ise paralel yapılanma ile gündeme gelen aşırı sağcı Reichsbürger hareketinin üyelerinden Norbert G hayatını kaybetti.

REICHSBURGER'DE KRİTİK ÖLÜM

Frankfurt am Main Yüksek Bölge Mahkemesi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Norbert G'nin öldüğünü belirtti.

Sözcü, Norbert G'nin ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 sanıktan biri olan Norbert G'nin ağır hasta olduğu ifade edildi.

Tutuklu Norbert G'nin yargılanmasına henüz başlanmamıştı.

ALMANYA'NIN PARALEL ÖRGÜTÜ

İç istihbarat raporunda, kendilerini Reichsbürger olarak görenlerin sayısının 23 bin civarında olduğu belirtiliyor. Raporda, 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımadığı aktarılıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.