SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Alman darbeci hayatını kaybetti! Aşırı sağcı Reichsbürger harekete geçmişti: Paralel yapılanmada kritik ölüm

Almanya’da 2022’de darbe girişimi ile büyük sansasyon yaratan aşırı sağcı Reichsbürger hareketinin üyelerinden Norbert G hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda paralel yapılanma ile gündeme gelen grubun kritik isimlerinden Norbert G’nin ölüm sebebi hakkında bilgi verilmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 16:08 Güncelleme 22 Mart 2024, 16:23
Alman darbeci hayatını kaybetti! Aşırı sağcı Reichsbürger harekete geçmişti: Paralel yapılanmada kritik ölüm

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'da 2022 yılında darbe girişimi ile büyük gündem yaratan ve geçtiğimiz aylarda ise paralel yapılanma ile gündeme gelen aşırı sağcı Reichsbürger hareketinin üyelerinden Norbert G hayatını kaybetti.

Reichsbürger harekete geçti! Aşırı sağcı grup Almanya’da darbe girişiminde bulunmuştu: Hedef stratejik kırsal araziler amaç paralel toplumlarReichsbürger harekete geçti! Aşırı sağcı grup Almanya’da darbe girişiminde bulunmuştu: Hedef stratejik kırsal araziler amaç paralel toplumlar

REICHSBURGER'DE KRİTİK ÖLÜM

Frankfurt am Main Yüksek Bölge Mahkemesi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Norbert G'nin öldüğünü belirtti.

Sözcü, Norbert G'nin ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 sanıktan biri olan Norbert G'nin ağır hasta olduğu ifade edildi.

Tutuklu Norbert G'nin yargılanmasına henüz başlanmamıştı.

ALMANYA'NIN PARALEL ÖRGÜTÜ

İç istihbarat raporunda, kendilerini Reichsbürger olarak görenlerin sayısının 23 bin civarında olduğu belirtiliyor. Raporda, 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımadığı aktarılıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Çankırı Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Canan Kaftancıoğlu adliyeye geldi: Ekrem İmamoğlu tedirgin
İHH
Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
Netflix’ten yeni PKK propagandası! 3 Cisim Problemi’nde 3 Body Problem PKK/YPG’yi temsil eden Leyla Ariç’i BM’ye soktular
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz
Operasyon 24! Galatasaray’da o isimler için karar verildi
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Bağcılar’daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...
The Economist siyonistlerin sözcülüğüne soyundu! ABD’ye soykırımcı İsrail için destek çağrısı: Batı Şeria’da ilhak planı
Kılıçdaroğlu’nun ’paradan kule’ suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu’nun bitirecek kozları var... Boşuna Geçmişi temiz biri demedi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL kazanmaya 1 soru uzaklıkta!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
SON DAKİKA