CANLI TAKİP | Gazze’de doğan bebekler zayıflıktan ölüyor! Katil İsrail sosyal medyadan da kirli savaşını sürdürüyor

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinlileri bir yandan da açlığa teslim ediyor.

Yıllardır abluka altında olan ve terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gıda girişine izin vermediği Gazze'de öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükseldi.

DSÖ'DEN KRİTİK UYARI: YENİ DOĞAN BEBEKLER ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü çok sayıda çocuğun akut açlık sebebiyle ölümün eşiğinde olduğunu, yeni doğanların ise "düşük doğum ağırlığı" dolayısıyla öldüğünü bildirdi.

Öte yandan Katil İsrail, yalnıca cephede değil sosyal medyadan da bir savaş yürütüyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli Fake Reporter gözlem grubu, Instagram, Facebook ve X platformlarında açılan binlerce sahte hesapla ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına yürütülen operasyonu ortaya çıkardı.

Fake Reporter'ın konuya ilişkin yayımladığı raporda, İsrail yanlısı içerik ve paylaşımların sosyal medyada sahte hesaplar yoluyla popülerleşmesini hedefleyen operasyonun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üstünden birkaç hafta geçmesinden sonra başladığı kaydedildi.

Raporda, operasyon için The Moral Alliance, UnFold ve NonAgenda isimli 3 ayrı sözde haber sitesinin açıldığı belirtildi.

Söz konusu platformların, CNN, The Guardian ve Wall Street Journal gibi basın kuruluşlarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim Hamas saldırısına dahil olduğuna ve Hamas üyelerinin 7 Ekim olayları sırasında "cinsel şiddet" uyguladığına ilişkin iddiaları gündeme getiren haberleri paylaştığı kaydedildi.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

07:13 Fas'ın farklı kentlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenlendi.

00:03 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önemini ve İsrail'in kara saldırısı başlatmakla tehdit ettiği Refah kentindeki durumu ele aldı.

00:01 İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinli kanser hastaları ve kronik hastalığı olanlar ile yakınlarının Gazze'ye gönderilmesine ilişkin kararı dondurdu.

20 MART ÇARŞAMBA TARİHİNDE YAŞANANLAR

15.15 Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin Refah'ında planlanan bir saldırının iptal edilmesi yönündeki baskıların artması üzerine önümüzdeki hafta Washington'u ziyaret edecek.

Katil Başbakan Netanyahu'nun ofisi ayrıca, ABD'nin karşı çıktığını söylediği planlanan saldırıyı görüşmek üzere "ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine" bir heyetin Washington'u ziyaret edeceğini duyurdu.

Gallant, 7 Ekim'den bu yana Washington'a yapacağı ilk ziyarette Pentagon şefi Lloyd Austin ile görüşecek.

Savunma Bakanlığı, görüşmede "Hamas terör örgütüne karşı savaştaki gelişmeler, kuvvet birikimi, insani konular ve ikili askeri işbirliği alanları"nın tartışılacağını söyledi.

14.35 Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun pazartesi günü Şifa Hastanesi'ne düzenledikleri baskınla ilgili "teröristleri ortadan kaldırdıklarına" yönelik iddialarını reddetti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "sivillere, hastalara, sağlık ekiplerine ve tıbbi ekipmanlara zarar gelmesini önlerken" hastanede yaklaşık 90 "teröristi" öldürdüğünü söylemiş ve ayrıca operasyonda öldürülen iki İsrail askerinin isimlerini ve fotoğraflarını da yayınlamıştı.

Gazze'nin Hamas yönetimindeki medya ofisi müdürü İsmail el-Sevabta, Reuters haber ajansına ölenlerin hepsinin yaralı hastalar ve hastane içinde yerinden edilmiş kişiler olduğunu söyledi ve "İşgalci İsrail ordusu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden, sürekli ve hukuka aykırı suçlarını meşrulaştırmanın bir parçası olarak anlatısını yayarken yalan ve aldatmaca uyguluyor" dedi.

12.15 Soykırımcı İsrail güçleri, hastaneye yapılan baskınları haber yapan gazetecilere karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olarak, El Cezire gazetecisi Mahmud Eliwa'yı Gazze Şehri'ndeki El Şifa Tıp Kompleksi'nden tutukladı.

11.04 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde 90 kişiyi infaz edip öldürdüğünü, yaklaşık 300 kişiyi esir aldığını ve 160 kişiyi de işgal altındaki bölgelere naklettiği ortaya çıktı.

Fransız askerlerin ortaya çıkardığı görüntülerde soykırım ordusunun El Şifa'da yaptığı katliam bir kez daha gözler önüne serildi.

10.15 Gazze'deki İsrailli esirlerin akrabaları ve destekçileri, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması için hükümete bir mesaj göndermek üzere Tel Aviv'deki ana otoyolu kısa süreliğine kapattı.

Pankartlardan birinde şöyle yazıyordu: "Bu sizin sorumluluğunuzdadır, Katar'dan anlaşmasız dönmeyin".

Protestocuların 15 dakika sonra dağılmasıyla otoyolda trafik yeniden başladı.

19 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.24 El Kassam Tugayları, Gazze'deki El Şifa Hastanesi yakınındaki "Al-Yasin 105" top mermileriyle 5 siyonist aracı hedef aldıklarını duyurdu.

12:51 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." denildi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

12.45 İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, eğer İsrail Hamas'ı tamamen yenilgiye uğratmak istiyorsa Refah'a kara saldırısının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Reshet Bet radyosuna konuşan Dichter, "Bunu yapmanın başka yolu yok" dedi ve önerilen diğer planların yalnızca bir "Hollywood" senaryosu olduğunu söyledi.

12.25 Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana en az 31 bin 819 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 bin 934 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, son 24 saatte 93 kişinin öldüğü, 142 kişinin de yaralandığı belirtildi.

11.45 İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'un güneyinde Burin ve Madama köylerinde bir Filistinlinin evine ve çok sayıda araca saldırdığı bildirildi.

08.15 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Gazze'de ateşkes anlaşması sağlama ve kuşatma altındaki bölgeye giren insani yardım miktarını artırma çabalarını görüşmek üzere bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a gideceği duyuruldu.

Sözcü Matthew Miller, şu anda Filipinler'de bulunan Blinken'in Çarşamba günü Cidde'de Suudi yetkililerle görüşmesinin planlandığını, ardından Perşembe günü Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

18 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21.25 AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı.



17.57 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insan yapımı bir felaket" diye tanımladığı Gazze'deki duruma ilişkin, halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını, bunun şimdiye kadar dünyadaki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Guterres, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.