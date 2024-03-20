CANLI TAKİP | Gazze’de doğan bebekler zayıflıktan ölüyor! Soykırımcı İsrail ve hamisi ABD arasında Refah görüşmesi

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinlileri bir yandan da açlığa teslim ediyor. Yıllardır abluka altında olan ve terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gıda girişine izin vermediği Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor.

DSÖ'DEN KRİTİK UYARI: YENİ DOĞAN BEBEKLER ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü çok sayıda çocuğun akut açlık sebebiyle ölümün eşiğinde olduğunu, yeni doğanların ise "düşük doğum ağırlığı" dolayısıyla öldüğünü bildirdi.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

15.24 El Kassam Tugayları, Gazze'deki El Şifa Hastanesi yakınındaki "Al-Yasin 105" top mermileriyle 5 siyonist aracı hedef aldıklarını duyurdu.

12:51 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." denildi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

12.45 İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, eğer İsrail Hamas'ı tamamen yenilgiye uğratmak istiyorsa Refah'a kara saldırısının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Reshet Bet radyosuna konuşan Dichter, "Bunu yapmanın başka yolu yok" dedi ve önerilen diğer planların yalnızca bir "Hollywood" senaryosu olduğunu söyledi.

12.25 Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana en az 31 bin 819 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 bin 934 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, son 24 saatte 93 kişinin öldüğü, 142 kişinin de yaralandığı belirtildi.

11.45 İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'un güneyinde Burin ve Madama köylerinde bir Filistinlinin evine ve çok sayıda araca saldırdığı bildirildi.

08.15 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Gazze'de ateşkes anlaşması sağlama ve kuşatma altındaki bölgeye giren insani yardım miktarını artırma çabalarını görüşmek üzere bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a gideceği duyuruldu.

Sözcü Matthew Miller, şu anda Filipinler'de bulunan Blinken'in Çarşamba günü Cidde'de Suudi yetkililerle görüşmesinin planlandığını, ardından Perşembe günü Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

18 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21.25 AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı.



17.57 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insan yapımı bir felaket" diye tanımladığı Gazze'deki duruma ilişkin, halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını, bunun şimdiye kadar dünyadaki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Guterres, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.