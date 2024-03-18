ABD’de hükümet kapanacak mı? Seçim öncesi tehdit yeniden patlak verdi: Kongre o tarihten önce harekete geçmezse…

ABD'de Kasım 2024 seçimleri için geri sayım devam ederken hükümet yeniden kapanma riski ile karşı karşıya kaldı.
ABD'de Kasım 2024 seçimleri için geri sayım devam ederken hükümet yeniden kapanma riski ile karşı karşıya kaldı.
ABD'DE HÜKÜMET KAPANIYOR
Kongre ve Beyaz Saray pazar günü uzun vadeli harcama mevzuatı üzerinde anlaşmaya varmak için çabalarken sınır güvenliği finansmanı konusundaki anlaşmazlık federal hükümetin büyük bir bölümünü bir haftadan kısa bir süre içinde kapatılma riski ile karşı karşıya bırakıyor.
SON GÜN CUMARTESİ
Kongre harekete geçmezse Savunma, Eyalet ve İç Güvenlik bakanlıkları ile İç Gelir Servisi ve Ulaştırma Güvenliği İdaresi de dahil olmak üzere federal hükümetin kabaca yüzde 70'inin finansmanı cumartesi günü saat 12.01'de sona erecek.
Washington Post, uzun süreli bir kapanmanın hükümet ve ekonomi üzerinde kademeli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.
KRİZİ MEKSİKA SINIRI BAŞLATTI
Kongre, geçtiğimiz cuma günü hükümetin yüzde 30'unu finanse eden yasayı kabul etse de Meksika sınırındaki göç konusundaki anlaşmazlıklar, krize yol açtı.
Pazar günü yayımlanması planlanan paket Savunma, İş, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarını, İç Gelir Servisi'ne ve genel hükümeti ve dış operasyonları kapsayan beş yıllık finansman içerecekti.
CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR KARŞI KARŞIYA
Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'ın son dönemde müzakerelere müdahil olmasının ardından paketin açıklanma takviminin kaydığını söylüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak ise anlaşmazlığın Demokratların Ulaştırma Güvenlik İdaresi'ne daha fazla fon sağlanması için baskı yaparken Cumhuriyetçilerin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın gözaltı ve uygulama çabaları için daha fazla kaynak istemesinden kaynaklandığını belirtti.