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ABD’de hükümet kapanacak mı? Seçim öncesi tehdit yeniden patlak verdi: Kongre o tarihten önce harekete geçmezse…

ABD hükümeti eylül ayından bu yana ikinci kez kapanma riski ile karşı karşıya. Kasım 2024 seçimi için geri sayım devam ederken Kongre’de finansman krizi patlak verdi. Demokrat Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump’ın karşı karşıya geldiği Meksika sınırı güvenliği konusu hükümeti kapanma noktasına getirdi. Kongre’de kriz devam ederken son tarih ise cumartesi günü olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:25 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:33
ABD’de hükümet kapanacak mı? Seçim öncesi tehdit yeniden patlak verdi: Kongre o tarihten önce harekete geçmezse…

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ABD'de Kasım 2024 seçimleri için geri sayım devam ederken hükümet yeniden kapanma riski ile karşı karşıya kaldı.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANIYOR

Kongre ve Beyaz Saray pazar günü uzun vadeli harcama mevzuatı üzerinde anlaşmaya varmak için çabalarken sınır güvenliği finansmanı konusundaki anlaşmazlık federal hükümetin büyük bir bölümünü bir haftadan kısa bir süre içinde kapatılma riski ile karşı karşıya bırakıyor.

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SON GÜN CUMARTESİ

Kongre harekete geçmezse Savunma, Eyalet ve İç Güvenlik bakanlıkları ile İç Gelir Servisi ve Ulaştırma Güvenliği İdaresi de dahil olmak üzere federal hükümetin kabaca yüzde 70'inin finansmanı cumartesi günü saat 12.01'de sona erecek.

Washington Post, uzun süreli bir kapanmanın hükümet ve ekonomi üzerinde kademeli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

KRİZİ MEKSİKA SINIRI BAŞLATTI

Kongre, geçtiğimiz cuma günü hükümetin yüzde 30'unu finanse eden yasayı kabul etse de Meksika sınırındaki göç konusundaki anlaşmazlıklar, krize yol açtı.

Pazar günü yayımlanması planlanan paket Savunma, İş, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarını, İç Gelir Servisi'ne ve genel hükümeti ve dış operasyonları kapsayan beş yıllık finansman içerecekti.

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CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR KARŞI KARŞIYA

Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'ın son dönemde müzakerelere müdahil olmasının ardından paketin açıklanma takviminin kaydığını söylüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak ise anlaşmazlığın Demokratların Ulaştırma Güvenlik İdaresi'ne daha fazla fon sağlanması için baskı yaparken Cumhuriyetçilerin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın gözaltı ve uygulama çabaları için daha fazla kaynak istemesinden kaynaklandığını belirtti.

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