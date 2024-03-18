ABD’de hükümet kapanacak mı? Seçim öncesi tehdit yeniden patlak verdi: Kongre o tarihten önce harekete geçmezse…

ABD 'de Kasım 2024 seçimleri için geri sayım devam ederken hükümet yeniden kapanma riski ile karşı karşıya kaldı.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANIYOR

Kongre ve Beyaz Saray pazar günü uzun vadeli harcama mevzuatı üzerinde anlaşmaya varmak için çabalarken sınır güvenliği finansmanı konusundaki anlaşmazlık federal hükümetin büyük bir bölümünü bir haftadan kısa bir süre içinde kapatılma riski ile karşı karşıya bırakıyor.

SON GÜN CUMARTESİ

Kongre harekete geçmezse Savunma, Eyalet ve İç Güvenlik bakanlıkları ile İç Gelir Servisi ve Ulaştırma Güvenliği İdaresi de dahil olmak üzere federal hükümetin kabaca yüzde 70'inin finansmanı cumartesi günü saat 12.01'de sona erecek.

Washington Post, uzun süreli bir kapanmanın hükümet ve ekonomi üzerinde kademeli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.