CANLI TAKİP | Gazze’de sahur vakti saldırı: Soykırımcı İsrail 12 kişiyi daha öldürdü! Katar’da kritik görüşme

Son dakika haberleri… Terör devleti İsrail, ramazan ayında Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik kara saldırısı hazırlığına devam ediyor. Dünyadan gelen yoğun baskıya rağmen Refah planını uygulayacağını açıkça gösteren soykırımcı İsrail, Gazze'nin diğer bölgelerine ise havadan ve karadan saldırı düzenlemeye devam ediyor.

SOYKIRIM ORDUSU SAHUR VAKTİ SALDIRDI

Cuma gecesi sahur vaktinde Gazze'de 12 ailenin evini hedef alan soykırım ordusu dün gece de Deir el-Balah'ta Filistinlilere saldırdı ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 12 kişiyi katletti.

SOYKIRIM KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail devlet televizyonu Kan, soykırım kabinesinin pazar günü toplanacağını bildirdi. Toplantının pazar akşamı yapılacağı belirtilirken Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin ateşkes görüşmeleri için Katar'a pazartesi günü gideceği düşünülüyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

05:21 Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı.

Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

16 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14:16 İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.

12:30 Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, bir Filistinli olması halinde özgürlüğüne kavuşmak için İsrail'e karşı savaşacağını belirterek, İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanlarını da "terörist" olarak niteledi.

15 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.30 Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, kanlı Refah planına onay verdi.

15.00 Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin merkezinde beş İsrail Merkava tankını hedef aldıklarını bildirdi.

14.40 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi.

Bakanlık, 73.439 kişinin daha yaralandığını söyledi.

Bakanlık, son 24 saatte 149 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını belirtti.

11.10 İsrail ordusu Gazze'nin merkezinde 10 savaşçıyı öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusunun son savaş güncellemesine göre, İsrail askerleri Gazze'nin merkezinde Filistinli savaşçılarla çatıştı; geçtiğimiz gün yakın mesafe çatışmalara girdi ve bölgede en az 10 savaşçıyı öldürdü.

02:12 İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE İNSANİ YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.