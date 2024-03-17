CANLI TAKİP | Gazze’de sahur vakti saldırı: Soykırımcı İsrail 12 kişiyi daha öldürdü! Katar’da kritik görüşme

16.40
14 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...
SİYONAZİ RAMAZAN'I KANA BULADI
12.50: İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen sivillere saldırdı. 6 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
06:01 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi.
02:21 Hamas, İsrail'in "kötü niyetli planlarına" olumlu yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretleri takdir etti.
01:43 Uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze'ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü.
00:49 İtalyan mahkemesinin, terör şüphelisi olarak tutuklu yargılanan ve İsrail'in iadesini istediği Filistinli Anan Kamal Afif Yaeesh'i sınır dışı etmeyi reddettiği bildirildi.
00:02 Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını söyledi.
00:00 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iktidarda kalabilmek için Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzattığını" belirtti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Dışişleri Bakanı Maliki, Güney Afrika'nın Filistin Büyükelçisi Shaun Byneveldt ile bakanlığın Ramallah kentindeki merkezinde bir araya geldi.
Görüşmede Maliki, "Netanyahu ateşkesle ilgilenmiyor. Tam tersine iktidarda kalabilmek için savaşı mümkün olduğu kadar uzatmak istiyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına, yaklaşık 600 bin Filistinlinin açlığın eşiğinde olduğuna işaret eden Maliki, uluslararası toplumun Netanyahu üzerinde baskı kurmak için yeterince çaba göstermemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Uluslararası toplumun Filistin meselesine yönelik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Maliki, Filistin'in ateşkes uygulaması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ABD'ye baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.
Ayrıca Maliki, "Batı Şeria'daki Filistin kamplarına günlük baskınlar yapılması, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin öldürülmesi, bu kamplarda yaşayanların topraklarını terk etmeye zorlamak için devam eden kısıtlama ve provokasyon tehlikelerine" dikkat çekti.
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasıyla ilgili olarak Bakan Maliki, Filistin yönetimi ve halkının Güney Afrika'nın tarihi tutumuna ilişkin takdirlerini belirtti.
13 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR
17.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kantara ve Alma el-Şaab'ta Hizbullah'a ait bir "askeri yapıya" iki saldırı daha yapıldığını iddia etti.
17.10 Netanyahu Hollandalı mevkidaşı Refah'a askeri operasyonun gerekli olduğunu söyledi
İsrail medyası, İsrail başbakanının Kudüs'teki bir toplantı sırasında Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'ye, savaş hedeflerine ulaşmak için Refah'ta bir askeri operasyonun gerekli olduğunu söylediğini ve bunun devam edeceğini yinelediğini bildiriyor.
Son haftalarda bazı ülkeler İsrail'e, bir zamanlar "güvenli bölge" ilan edilen kalabalık güney şehrine kara saldırısı planlarından vazgeçmesini söyledi.
Benjamin Netanyahu ayrıca İsrail'in BM Filistin Mülteci Örgütü UNRWA'nın yerini alacağını söyledi ve ülkesinin fonları askıya alma kararından dolayı Rutte'ye teşekkür etti.
İsrail başbakanı ayrıca Hamas için bir kazanç olacağını söylediği Filistin devletine karşı olduğunu bir kez daha ifade etti.
16.45 UNRWA, Refah deposunun vurulduğunu doğruladı
BM Filistinli mültecilere yönelik kuruluş, Gazze'nin güneyindeki yardım depolarından birinin vurulduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'na göre "deponun bombalanması" sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti.
13.50 İsrail polisine göre, Kudüs'teki bir kontrol noktasına bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 15 yaşındaki genç, İsrail güçleri tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybetti.
Şüpheli saldırganın, bir askeri yetkili tarafından ateş açılmadan önce kontrol noktasında bir askeri polis askerini ve bir güvenlik görevlisini bıçakladığı iddia edildi.
13.23 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 31 bin 272'ye yükseldi. Bakanlık, 73.024 kişinin ise soykırımcı İsrail'in saldırılarında yaralandığını söyledi.
08.00 Wafa haber ajansı, soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların ardından düzinelerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Deir el-Balah'ın merkezinde salı akşamı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken Gazze Şehri'nin Daraj mahallesinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, dört çocuk yaralandı.
Vefa, Selahaddin Caddesi'ndeki bir evin bombalanması sonucu "çok sayıda kişinin şehit olduğunu", Sahabe Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen üçüncü saldırıda ise çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi.
12 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...
21.43 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ateşkes sağlanması için "yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini" belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.
Ramazan ayı münasebetiyle başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistin halkına iyi dilek temennisinde bulunan Sisi, Gazze'nin son derece kötüleşen insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Sisi, Mısır hükümeti ve halkının Filistin halkına yönelik desteğine dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin meşru haklarını bağımsız bir devlette elde etmesini destekleme yönündeki yoğun çabalarını" dile getirdi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin halkını destekleme yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
21.41 UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." açıklamasında bulundu.
İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
16.26 Katar, yakın zamanda açıklanan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını belirterek, bunun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını" söyledi.
Sözcü Ensari, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil." ifadesini kullandı.
"Halihazırda durum çok karmaşık olsa da Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullanan Ensari, "Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini" aktardı.
15.35 El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta Hamad Kasabası'ndaki "K" ve "J" kule bloklarında iki siyonist piyade kuvvetinde iki anti-personel cihazını patlatarak soykırım askerlerini öldürdü ve yaraladı.
12.53 Uluslararası iki yardım kuruluşunun gıda malzemesini taşıyan gemi, ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkıyor.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, geminin, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıdığı belirtildi.
Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.
Rum gazeteleri de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.
08.30 Irak'taki İslami Direniş, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havalimanını vurdu.
Irak'taki İslami Direniş, İHA saldırısını üstlendi ve "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11-3-2024 Pazartesi günü, gaspçı varlığın derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava aracıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.
Irak'taki İslami Direniş, 7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'e karşı Gazze'ye destek için saldırı düzenliyor. Mart ayının başında da grup Hayfa limanını hedef aldıklarını duyurmuştu.
Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada ayrıca, "düşman kalelerini vurmaya devam edecekleri" belirtildi.
Bu ayın başlarında koalisyon, Filistin yanlısı bir operasyonla işgal altındaki toprakların kuzey kesimindeki Hayfa Havaalanını hedef aldığını duyurdu.
Grup ayrıca ABD'nin İsrail savaşına verdiği kayıtsız şartsız siyasi, askeri ve istihbarat desteğini protesto etmek amacıyla Irak'ta ve komşu Suriye'de Amerikan işgal güçlerinin bulunduğu üslere karşı çok sayıda saldırı düzenledi.
06:56 Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Pinocchio gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.
05:12 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
05:52 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde ateş açarak ağır yaraladığı Filistinli genç Tevfik Abid Fevvaz Hüseyin'in (25) öldüğü bildirildi.
04:18 Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.
03:53 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.
01:23 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını açıkladı.
00:24 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'de saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen bir Filistinliyi "tasfiye ettiği" belirtildi.
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