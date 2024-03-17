Almanya istihbaratı uyardı! Rusya 2 yıl içinde NATO’ya saldırabilir: Bu kez Baltık da karışacak

Ukrayna Savaşı'nda ikinci yıl geride bırakılırken Rusya ile Batılı ülkeler arasında tansiyon yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya gerilimi tırmandırırsa Avrupa'nın hazır olması gerektiğini söylemesinin ardından Alman istihbaratından savaş haberi geldi.

ALMANYA'DAN RUSYA RAPORU: 2 YIL İÇİNDE

Alman istihabarat analizine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026'da NATO'ya savaş başlatmaya hazır olabilir.

Business Insider'ın incelediği gizli bir Alman istihbarat raporunda Rusya'nın silah üretiminde "önemli ölçüde artış" olabileceği belirtilirken bunun Rusya'nın önümüzdeki beş yıl içinde askeri gücünü iki katına çıkarabileceği ve 2026'da NATO topraklarında savaşa girebileceği anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Business Insider, Batı'nın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya sürüklenmeyeceğini belirtse de Batı basınında endişe artıyor. Öte yandan raporda, Alman kurumlarının bu açıklamayı henüz kamuoyuna açıklamadığı belirtiliyor.

HEDEF BALTIK

Rusya'nın, ülkenin batısında füze konuşlandırmaları, ordunun yeniden düzenlenmesi, birlik hareketleri ve silah üretiminin genişletilmesi, Alman istihbarat servislerinin raporunda geniş yer alıyor.

Almanya, Rusya'nın iki yıl içinde Baltık ülkeleri veya Finlandiya gibi Ukrayna'nın batısındaki NATO topraklarının en azından bir kısmına saldırmasını bekliyor.

Raporda, ayrıca, cephe hattındaki büyük kayıplara rağmen Rusya'nın savunma sanayiinin yeni tanklar, zırhlı araçlar, başıboş mühimmat, insansız hava araçları, topçu mühimmatı gibi kritik alanlarda üretimi yoğunlaştırmaya devam etmeye hazır olduğu belirtildi.

İngiliz gazetesi Daily Mail ise hem Rusya hem de Ukrayna'nın savunmaya büyük bütçe ayırdığını öte yandan ABD'de Senato krizi dolayısıyla Kiev'e yönelik yardımlarda büyük kısıtlama oldu. Öte yandan ABD'den çarşamba günü yapılan açıklamada Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardım gönderileceği duyuruldu.

MACRON İLK KEZ REST ÇEKTİ

Rusya'nın NATO'ya saldırı düzenleyebileceğine yönelik iddialar ve Rusya'ya yönelik baskı artarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana sergilediği çekimser tavrı bir kenara bıraktı ve Ukrayna'ya asker gönderebileceğini ima etti.

Şubat ayı sonunda Putin Macron'u Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Fransa'nın 1812'de sarsıcı bir yenilgi ile sarsılan Napolyon Bonapart'ın ordusu ile aynı kaderi paylaşacakları konusunda uyarmıştı.

Perşembe günü ise Macron, Ukrayna'da Avrupa'nın güvenliğinin tehlikede olduğunu tekrarladı ve Rusya'nın zaferinin Avrupa'nın güvenirliğini sıfıra indireceğini belirtti.

"ONLARCA YIL SÜRECEK BİR ÇATIŞMAYA HAZIR OLUN"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise ocak ayında Rusya'nın beş ila sekiz yıl içinde bir NATO üyesi ülkeye saldırabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise üye ülkelere gerekirse Rusya ile onlarca yıl sürecek bir çatışmaya hazır olmaları için çağrıda bulunmuştu.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK TATBİKAT

NATO, Steadfast Defender 24 Tatbikatı ile Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ortak tatbikatı düzenliyor. NATO tatbikatında 32 ülkeden yaklaşık 90 bin asker eğitim için bir araya geliyor.